https://sarabic.ae/20241212/موسكو-ترد-على-تصريحات-الممثل-الخاص-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو---1095718184.html
موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو"
موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على بيان الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن استعداد أوكرانيا للانضمام... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T10:29+0000
2024-12-12T10:29+0000
2024-12-12T10:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا منشور على قناة "تلغرام": "إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعمل على تعميق الانقسام في أوروبا".وجاء في المنشور: "إن المنظمة، التي كانت تعتمد في السابق على قاعدة الإجماع الثابتة، متجاوزة رأي روسيا وبيلاروسيا، و"تعين" شخصًا معينًا كشخص غير معروف، وهذا الممثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يشارك في تنسيق العلاقات بين الدول المشاركة في المنظمة، ولكن في تعميق الانقسام في الفضاء الأوروبي واللعب لصالح هياكل الكتلة العسكرية، التي لا تشمل حتى نصف الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".واختتمت زاخاروفا: "اسمحوا لي أن أذكركم أن الحرفين "بي" و"سي" في اختصار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يرمزان إلى "الأمن" و"التعاون" - فأين هما إذن؟ وفي محاولة لإصلاح التفسير تعنيان: "الجنون" و"الانتحار".وكتبت صحيفة "إزفستيا" أن الممثل الخاص لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأوكرانيا، بيتر ماريش، سيقوم بإعداد كييف لمزيد من العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، نقلاً عن تعليقه.وفي الوقت نفسه، يشير المنشور، نقلاً عن الممثل الدائم الروسي ألكسندر لوكاشيفيتش، إلى أن موسكو لم توافق على ظهور مثل هذا المنصب داخل المنظمة ولم تكن هناك إعلانات حول التعيين.لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيينلافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع
https://sarabic.ae/20241212/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تبدأ-في-إعداد-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1095714555.html
https://sarabic.ae/20240512/روسيا-تطالب-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بإدانة-هجمات-كييف-على-المناطق-المدنية-في-بيلغورود-1088768022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو
موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو"
10:29 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 12.12.2024)
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على بيان الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن استعداد أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا منشور على قناة "تلغرام": "إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعمل على تعميق الانقسام في أوروبا".
وجاء في المنشور: "إن المنظمة، التي كانت تعتمد في السابق على قاعدة الإجماع الثابتة، متجاوزة رأي روسيا وبيلاروسيا، و"تعين" شخصًا معينًا كشخص غير معروف، وهذا الممثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يشارك في تنسيق العلاقات بين الدول المشاركة في المنظمة، ولكن في تعميق الانقسام في الفضاء الأوروبي واللعب لصالح هياكل الكتلة العسكرية، التي لا تشمل حتى نصف الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وشددت زاخاروفا على أن هذا يوضح بوضوح ما أصبحت عليه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات أشبه بكلام ناشط بيئي عن خطط لإلقاء مخلفات مصافي النفط في البحر.
واختتمت زاخاروفا: "اسمحوا لي أن أذكركم أن الحرفين "بي" و"سي" في اختصار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يرمزان إلى "الأمن" و"التعاون" - فأين هما إذن؟ وفي محاولة لإصلاح التفسير تعنيان: "الجنون" و"الانتحار".
وكتبت صحيفة "إزفستيا" أن الممثل الخاص لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لأوكرانيا،
بيتر ماريش، سيقوم بإعداد كييف لمزيد من العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، نقلاً عن تعليقه.
وفي الوقت نفسه، يشير المنشور، نقلاً عن الممثل الدائم الروسي ألكسندر لوكاشيفيتش، إلى أن موسكو لم توافق
على ظهور مثل هذا المنصب داخل المنظمة ولم تكن هناك إعلانات حول التعيين.