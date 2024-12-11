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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/الخارجية-الروسية-منح-واشنطن-قرضا-لكييف-باستغلال-عوائد-الأصول-الروسية-سرقة-مبتذلة-1095707188.html
الخارجية الروسية: منح واشنطن قرضا لكييف باستغلال عوائد الأصول الروسية "سرقة مبتذلة"
الخارجية الروسية: منح واشنطن قرضا لكييف باستغلال عوائد الأصول الروسية "سرقة مبتذلة"
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا إلى أوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة". 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T20:00+0000
2024-12-11T20:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 كانون الأول/ ديسمبر، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".وأضاف البيان: "لن تبقى أي حيلة قانونية زائفة مطعمة بالكثير من النفاق وازدواجية المعايير دون رد".وأكد البيان: "لدى روسيا ما يكفي من القدرات للرد من خلال مصادرة الأصول الغربية الواقعة تحت ولايتها القضائية، والتي ستُستخدم في هذه الحالة لبناء إمكانات صناعية وتنفيذ مشروعات بنى تحتية في الأقاليم الروسية".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون
https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: منح واشنطن قرضا لكييف باستغلال عوائد الأصول الروسية "سرقة مبتذلة"

20:00 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية في موسكو
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا إلى أوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 كانون الأول/ ديسمبر، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".
وأضاف البيان: "لن تبقى أي حيلة قانونية زائفة مطعمة بالكثير من النفاق وازدواجية المعايير دون رد".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
أمس, 18:36 GMT
وأكد البيان: "لدى روسيا ما يكفي من القدرات للرد من خلال مصادرة الأصول الغربية الواقعة تحت ولايتها القضائية، والتي ستُستخدم في هذه الحالة لبناء إمكانات صناعية وتنفيذ مشروعات بنى تحتية في الأقاليم الروسية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا قرضًا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من قرض مجموعة السبع الذي تبلغ إجمالي قيمته 50 مليار دولار، حيث سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية
باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون
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