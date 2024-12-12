https://sarabic.ae/20241212/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تبدأ-في-إعداد-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1095714555.html

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ في إعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و"الناتو"

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تبدأ في إعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي و"الناتو"

سبوتنيك عربي

أعلن الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا، بيتر ماريش، أنه سيبدأ في إعداد كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T08:30+0000

2024-12-12T08:30+0000

2024-12-12T08:30+0000

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وقال ماريش: "لن أرسل لهم طائرات "إف-16" وأبرامز ولا صواريخ، لكنني سأعدهم للشراكة المستقبلية وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، هذه هي مهامي".وتابع في مقابلة مع إزفستيا: "لقد تحدثت مع وزيرة الخارجية الفنلندية، وشددت على أنني يجب أن أكون على اتصال وثيق للغاية مع السلطات الأوكرانية".وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في وقت سابق إن وزراء خارجية دول الناتو في اجتماعهم في بروكسل يومي 3 و 4 ديسمبر لم يتحدثوا بالإجماع لصالح دعوة كييف للانضمام إلى الحلف، لأن انضمامها سيعني صراعًا بين الناتو وروسيا.وكما أشار فلاديمير بوتين، فإن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديداً لأمن روسيا. وشدد على أن مخاطر انضمام كييف إلى التحالف كانت أحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة.

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