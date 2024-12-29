مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو

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اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
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14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241229/مدفعية-روسية-جديدة-تظهر-قدرات-ميدانية-هائلة-بمدى-طويل-فيديو-1096307495.html
مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت قناة تابعة لإحدى وحدات الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تسجيلا مصورا لعملية تشغيل مدفع "مالفا" عيار 152 ملم يسمح بإطلاق الذخائر على مدى 50... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:23+0000
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رصد عسكري
روسيا
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وتبين المشاهد لحظة تجهيز المدفع "مالفا" لإطلاق الأعيرة النارية على مدى يصل إلى نحو 50 كيلومتر، مما يشكل تفوقا جديدا للقدرات الروسية في مجال تصنيع الأسلحة. وأفادت شركة "روستيخ" الروسية، يوم 31 يولو/ تموز الفائت، بأن القوات الروسية استلمت دفعة من مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة من عيار 152 ملم من طراز "مالفا".وأوضح بيان الشركة: "قامت شركة "روستيخ" بشحن دفعة من المدافع الذاتية الحركة من طراز "2-إس-43" (مالفا) من عيار 152 ملم إلى القوات الروسية. وهذا هو أول مدفع هاوتزر محلي بعجلات تم تصنيعه على هيكل "باز" بصيغة "8x8". وخصائصه المميزة هي نطاق أكبر وتكاليف تشغيل أقل من مدافع الهاوتزر المجنزرة".
https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1096303971.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو

13:23 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 13:54 GMT 29.12.2024)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مالفا ذاتي الحركة
مدفع مالفا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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تابعنا عبر
نشرت قناة تابعة لإحدى وحدات الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تسجيلا مصورا لعملية تشغيل مدفع "مالفا" عيار 152 ملم يسمح بإطلاق الذخائر على مدى 50 كيلومترا.
وتبين المشاهد لحظة تجهيز المدفع "مالفا" لإطلاق الأعيرة النارية على مدى يصل إلى نحو 50 كيلومتر، مما يشكل تفوقا جديدا للقدرات الروسية في مجال تصنيع الأسلحة.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن الذخيرة، التي تطلق على مسافة 50 كيلومترًا، يُزعم أنها مقذوف موجه موجه نحو علامة الليزر.

وأفادت شركة "روستيخ" الروسية، يوم 31 يولو/ تموز الفائت، بأن القوات الروسية استلمت دفعة من مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة من عيار 152 ملم من طراز "مالفا".
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
11:30 GMT
وأوضح بيان الشركة: "قامت شركة "روستيخ" بشحن دفعة من المدافع الذاتية الحركة من طراز "2-إس-43" (مالفا) من عيار 152 ملم إلى القوات الروسية. وهذا هو أول مدفع هاوتزر محلي بعجلات تم تصنيعه على هيكل "باز" بصيغة "8x8". وخصائصه المميزة هي نطاق أكبر وتكاليف تشغيل أقل من مدافع الهاوتزر المجنزرة".
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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