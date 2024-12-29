https://sarabic.ae/20241229/مدفعية-روسية-جديدة-تظهر-قدرات-ميدانية-هائلة-بمدى-طويل-فيديو-1096307495.html
مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت قناة تابعة لإحدى وحدات الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تسجيلا مصورا لعملية تشغيل مدفع "مالفا" عيار 152 ملم يسمح بإطلاق الذخائر على مدى 50... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T13:23+0000
2024-12-29T13:23+0000
2024-12-29T13:54+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082467761_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_0fdf530cfb2c6e878e2ea7136a08959d.jpg
وتبين المشاهد لحظة تجهيز المدفع "مالفا" لإطلاق الأعيرة النارية على مدى يصل إلى نحو 50 كيلومتر، مما يشكل تفوقا جديدا للقدرات الروسية في مجال تصنيع الأسلحة. وأفادت شركة "روستيخ" الروسية، يوم 31 يولو/ تموز الفائت، بأن القوات الروسية استلمت دفعة من مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة من عيار 152 ملم من طراز "مالفا".وأوضح بيان الشركة: "قامت شركة "روستيخ" بشحن دفعة من المدافع الذاتية الحركة من طراز "2-إس-43" (مالفا) من عيار 152 ملم إلى القوات الروسية. وهذا هو أول مدفع هاوتزر محلي بعجلات تم تصنيعه على هيكل "باز" بصيغة "8x8". وخصائصه المميزة هي نطاق أكبر وتكاليف تشغيل أقل من مدافع الهاوتزر المجنزرة".
https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1096303971.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
مدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
13:23 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 13:54 GMT 29.12.2024)
نشرت قناة تابعة لإحدى وحدات الجيش الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تسجيلا مصورا لعملية تشغيل مدفع "مالفا" عيار 152 ملم يسمح بإطلاق الذخائر على مدى 50 كيلومترا.
وتبين المشاهد لحظة تجهيز المدفع "مالفا" لإطلاق الأعيرة النارية على مدى يصل إلى نحو 50 كيلومتر، مما يشكل تفوقا جديدا للقدرات الروسية في مجال تصنيع الأسلحة.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن الذخيرة، التي تطلق على مسافة 50 كيلومترًا، يُزعم أنها مقذوف موجه موجه نحو علامة الليزر.
وأفادت شركة "روستيخ" الروسية، يوم 31 يولو/ تموز الفائت، بأن القوات الروسية استلمت دفعة من مدافع الهاوتزر الذاتية الحركة من عيار 152 ملم من طراز "مالفا".
وأوضح بيان الشركة: "قامت شركة "روستيخ" بشحن دفعة من المدافع الذاتية الحركة من طراز "2-إس-43" (مالفا) من عيار 152 ملم إلى القوات الروسية. وهذا هو أول مدفع هاوتزر محلي بعجلات تم تصنيعه على هيكل "باز" بصيغة "8x8". وخصائصه المميزة هي نطاق أكبر وتكاليف تشغيل أقل من مدافع الهاوتزر المجنزرة".