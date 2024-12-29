https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1096303971.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني، في المعارك الدائرة على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T11:30+0000
2024-12-29T11:30+0000
2024-12-29T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و3 دبابات و3 مركبات قتال مشاة ومركبة قتال مدرعة و14 سيارة و4 قطع مدفعية ومدفع هاون و13 طاقم تشغيل للطائرات مسيرة ورادار دفاع جوي".وأضاف البيان: "في المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 45220 عسكريًا و262 دبابة و203 مركبات قتال مشاة و142 ناقلة جند مدرعة و1349 مركبة قتال مدرعة و1231 سيارة و336 قطعة مدفعية و42 راجمة صواريخ و13 منظومة دفاع جوي و7 مركبات نقل وتحميل و83 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي و28 قطعة من المعدات الهندسية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة نوفوترويتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة، في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096298131.html
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روسيا
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني، في المعارك الدائرة على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ توغلها في مقاطعة كورسك الروسية، أكثر من 45220 قتيلًا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و3 دبابات و3 مركبات قتال مشاة ومركبة قتال مدرعة و14 سيارة و4 قطع مدفعية ومدفع هاون و13 طاقم تشغيل للطائرات مسيرة ورادار دفاع جوي".
وأضاف البيان: "في المجمل، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 45220 عسكريًا و262 دبابة و203 مركبات قتال مشاة و142 ناقلة جند مدرعة و1349 مركبة قتال مدرعة و1231 سيارة و336 قطعة مدفعية و42 راجمة صواريخ و13 منظومة دفاع جوي و7 مركبات نقل وتحميل و83 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي و28 قطعة من المعدات الهندسية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة نوفوترويتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما صدت قوات المركز 11 هجومًا مضادًا، للتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.