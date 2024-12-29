https://sarabic.ae/20241229/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096298131.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة نوفوترويتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T09:28+0000

2024-12-29T09:28+0000

2024-12-29T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة، في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما صدت قوات المركز 11 هجومًا مضادًا، للتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي فولشانسك وتيخوي بمقاطعة خاركوف.إضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات والدبابات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوني، زابادنوي، دفوريتشنايا، غلوشكوفكا، بيتروبافلوفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد أربع هجمات مضادة، شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني ومينكوفكا وأوستروفسكي ويانتارنوي ورازليف وتشاسوف يار وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين للعدو.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رافنوبول وزيلينو بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجومين مضادين، من قبل مجموعات هجومية معادية.وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وسادوفوي وميخائيلوفكا بمقاطعة خيرسون.وتابع البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، 61 طائرة دون طيار".استهدف الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، إلى إتلاف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وموقع إطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تراكم القوى البشرية، والعسكرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.لافروف: روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدىطائرة مسيرة روسية تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية

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