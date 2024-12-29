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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241229/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوترويتسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096298131.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة نوفوترويتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T09:28+0000
2024-12-29T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما صدت قوات المركز 11 هجومًا مضادًا، للتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي فولشانسك وتيخوي بمقاطعة خاركوف.إضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات والدبابات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوني، زابادنوي، دفوريتشنايا، غلوشكوفكا، بيتروبافلوفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد أربع هجمات مضادة، شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني ومينكوفكا وأوستروفسكي ويانتارنوي ورازليف وتشاسوف يار وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين للعدو.كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رافنوبول وزيلينو بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجومين مضادين، من قبل مجموعات هجومية معادية.وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وسادوفوي وميخائيلوفكا بمقاطعة خيرسون.وتابع البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، 61 طائرة دون طيار".استهدف الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، إلى إتلاف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وموقع إطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تراكم القوى البشرية، والعسكرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.لافروف: روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدىطائرة مسيرة روسية تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية
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https://sarabic.ae/20241229/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096294571.html
https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-لن-تشارك-بمحادثات-الحد-من-التسلح-مع-أمريكا-إن-استمرت-واشنطن-بسياستها-العدوانية-1096294482.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:28 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 29.12.2024)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Libkos
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة نوفوترويتسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما صدت قوات المركز 11 هجومًا مضادًا، للتشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 480 عسكريًا، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الحركة بولندي الصتع، عيار 155 ملم، ومدفع دي -20، و مدفع هاوتزر مستا - بي، ومدفع هاوتزر 122 ملم "دي - 30".
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، هزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدتي فولشانسك وتيخوي بمقاطعة خاركوف.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا وسيارة، ومدفع دي - 20، ومدفع غياتسينت إس، ومدفعي هاوتزر دي - 30، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، ومستودع للذخيرة.
إضافة لذلك، عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، مواقعها، على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات والدبابات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوني، زابادنوي، دفوريتشنايا، غلوشكوفكا، بيتروبافلوفكا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد أربع هجمات مضادة، شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 420 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، وست سيارات، ومدفع بريطاني الصنع ذاتي الحركة، ومدفع دي - 20، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية، من طراز إنكلاف إن، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني ومينكوفكا وأوستروفسكي ويانتارنوي ورازليف وتشاسوف يار وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين للعدو.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 220 فردًا عسكريًا ودبابة وشاحنة صغيرة ومدفع هاوتزر، من طراز إف إتش - 70، بريطاني الصنع، ومدفع إم 119، أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية.
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كما واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رافنوبول وزيلينو بول في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت هجومين مضادين، من قبل مجموعات هجومية معادية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 170 فردًا عسكريًا، ودبابة، وثلاث سيارات، ومنصة مدفعية ذاتية الحركة، من طراز بالادين، أمريكية الصنع، ومدفعين آخرين من طراز أكاتسيا ودي - 20.
وأردف البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونوفكا وسادوفوي وميخائيلوفكا بمقاطعة خيرسون.
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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا، وسيارتين، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار استطلاع "سكواير" هولندية الصنع.
وتابع البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، 61 طائرة دون طيار".
استهدف الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، إلى إتلاف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وموقع إطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تراكم القوى البشرية، والعسكرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.
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