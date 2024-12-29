https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-ستضطر-إلى-التخلي-عن-الوقف-الاختياري-لنشر-الصواريخ-المتوسطة-والقصيرة-المدى-1096293534.html
لافروف: روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
لافروف: روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T02:20+0000
2024-12-29T02:20+0000
2024-12-29T02:20+0000
سيرغي لافروف
روسيا
صورايخ
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "من الواضح اليوم، على سبيل المثال، أن وقفنا الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، غير قابل للاستمرار عملياً، ويجب التخلي عنه".وأشار الوزير إلى أن الوقف الاختياري الذي فرضته روسيا على نشر الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى، التي تطلق من البر، "لا يزال ساري المفعول اليوم".وأضاف، "لقد تجاهلت الولايات المتحدة بغطرسة تحذيرات روسيا والصين، وانتقلت عمليا إلى نشر أسلحة من الفئة المذكورة في مناطق مختلفة من العالم. وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل لا لبس فيه، سنرد على ذلك، وسنرد بشكل متناسب (متكافئ)".
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سيرغي لافروف, روسيا, صورايخ
سيرغي لافروف, روسيا, صورايخ
لافروف: روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
يتبع
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري الأحادي الجانب لنشر الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى التي تطلق من البر؛ حيث إنه غير قابل للاستمرار عملياً، على الرغم من أنه لا يزال ساري المفعول.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، "من الواضح اليوم، على سبيل المثال، أن وقفنا الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، غير قابل للاستمرار عملياً، ويجب التخلي عنه".
وأشار الوزير إلى أن الوقف الاختياري الذي فرضته روسيا على نشر الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى، التي تطلق من البر، "لا يزال ساري المفعول اليوم".
وأضاف، "لقد تجاهلت الولايات المتحدة بغطرسة تحذيرات روسيا والصين، وانتقلت عمليا إلى نشر أسلحة من الفئة المذكورة في مناطق مختلفة من العالم. وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل لا لبس فيه، سنرد على ذلك، وسنرد بشكل متناسب (متكافئ)".