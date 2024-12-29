https://sarabic.ae/20241229/لافروف-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-قد-يمنح-كييف-فرصة-لزيادة-إمكانات-قواتها-المسلحة-1096293978.html

لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يمنح كييف فرصة لزيادة إمكانات قواتها المسلحة

لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يمنح كييف فرصة لزيادة إمكانات قواتها المسلحة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المناقشات بين كييف والغرب، حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ضرورية من أجل الحصول على فترة راحة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T03:18+0000

2024-12-29T03:18+0000

2024-12-29T03:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا حكمنا من خلال ما نراه ونقرأه، فإن كييف والغرب بدأوا في مناقشة إمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار والهدنة، من أجل الحصول على فترة راحة، وخلالها زيادة الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومن ثم استئناف الجهود لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. بالطبع، هذا طريق مسدود. طريق لا يفضي إلى أي شيء".وأشار لافروف إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق.وأشار إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح في خطابه في وزارة الخارجية الروسية، في 14 يونيو/ حزيران الماضي؛ وكذلك خلال مؤتمره الصحفي لنهاية العام، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأضاف: "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن نزع سلاح أوكرانيا، وضمان عدم انحيازها وحيادها، وخلوها من الأسلحة النووية، والقضاء على التهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا القادمة من الاتجاه الغربي، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). يجب على كييف أن تتحمل التزامات محددة لضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وبالطبع الاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية".

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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا