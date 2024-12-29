https://sarabic.ae/20241229/لافروف-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-قد-يمنح-كييف-فرصة-لزيادة-إمكانات-قواتها-المسلحة-1096293978.html
لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يمنح كييف فرصة لزيادة إمكانات قواتها المسلحة
لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يمنح كييف فرصة لزيادة إمكانات قواتها المسلحة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المناقشات بين كييف والغرب، حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ضرورية من أجل الحصول على فترة راحة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T03:18+0000
2024-12-29T03:18+0000
2024-12-29T03:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا حكمنا من خلال ما نراه ونقرأه، فإن كييف والغرب بدأوا في مناقشة إمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار والهدنة، من أجل الحصول على فترة راحة، وخلالها زيادة الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومن ثم استئناف الجهود لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. بالطبع، هذا طريق مسدود. طريق لا يفضي إلى أي شيء".وأشار لافروف إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق.وأشار إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح في خطابه في وزارة الخارجية الروسية، في 14 يونيو/ حزيران الماضي؛ وكذلك خلال مؤتمره الصحفي لنهاية العام، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأضاف: "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن نزع سلاح أوكرانيا، وضمان عدم انحيازها وحيادها، وخلوها من الأسلحة النووية، والقضاء على التهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا القادمة من الاتجاه الغربي، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). يجب على كييف أن تتحمل التزامات محددة لضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وبالطبع الاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية".
https://sarabic.ae/20241225/لافروف-موسكو-متمسكة-بمبدأ-لا-منتصر-ولا-غالب-في-الحرب-النووية-لكنها-لا-تنصح-باختبار-صبرها---1096168604.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا
لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يمنح كييف فرصة لزيادة إمكانات قواتها المسلحة
03:18 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 03:43 GMT 29.12.2024)
حصري
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المناقشات بين كييف والغرب، حول إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ضرورية من أجل الحصول على فترة راحة لبناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا حكمنا من خلال ما نراه ونقرأه، فإن كييف والغرب بدأوا في مناقشة إمكانية التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار والهدنة، من أجل الحصول على فترة راحة
، وخلالها زيادة الإمكانات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومن ثم استئناف الجهود لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. بالطبع، هذا طريق مسدود. طريق لا يفضي إلى أي شيء".
وأشار لافروف إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق.
وتابع، "نحن مستعدون للمفاوضات، لكن يجب أن تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي على الأرض".
وأشار إلى أن المقاربات الروسية لحل النزاع حول أوكرانيا قد حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح في خطابه في وزارة الخارجية الروسية، في 14 يونيو/ حزيران الماضي؛ وكذلك خلال مؤتمره الصحفي لنهاية العام، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأضاف: "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن نزع سلاح أوكرانيا، وضمان عدم انحيازها وحيادها، وخلوها من الأسلحة النووية، والقضاء على التهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا القادمة من الاتجاه الغربي، بما في ذلك توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). يجب على كييف أن تتحمل التزامات محددة لضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، وبالطبع الاعتراف بالحقائق الإقليمية المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية".