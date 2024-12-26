https://sarabic.ae/20241226/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحافيا-مع-ممثلي-وسائل-الإعلام-الروسية-والأجنبية--1096198416.html

لافروف: لا يمكننا قبول الهدنة في أوكرانيا لرغبتهم كسب الوقت لإعادة تسليح كييف

لافروف: لا يمكننا قبول الهدنة في أوكرانيا لرغبتهم كسب الوقت لإعادة تسليح كييف

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الهدنة في أوكرانيا ليست طريقا إلى أي مكان، وأن موسكو لن تكتفي بالحديث الفارغ عن التسوية، مشيرا إلى أنهم... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T08:03+0000

2024-12-26T08:03+0000

2024-12-26T08:39+0000

روسيا

العالم

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وأكد لافروف، في حديثه في مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، أن "الاتفاقيات المستقبلية لتسوية الصراع الأوكراني، يجب أن تتضمن آلية لاستحالة انتهاكها".وأضاف: "روسيا لا تقترح شروطا مسبقة، وإنما تثبيت وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في السابق، فما قالوه من قبل بعدم تمدد الناتو لم يلتزموا به، فهناك مبدأ تقرير المصير للشعوب، خاصة أن الحل الوسط هو ضمان وحدة وسلامة الدول، التي تحترم حكوماتها حقوق تقرير المصير لكافة السكان الذين يعيشون على أراضيها".وأوضح لافروف أن هذه المقاطعات التي باتت ضمن دستورنا وأصبحت أمرا واقعا، ويجب التعامل مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كليا وليس بانتقاء ما يناسب.وأشار إلى أن روسيا "مستعدة للتشاور مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا"، وتأمل موسكو أن يفهم البيت الأبيض الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا أن موسكو "دائمًا على استعداد للمشاورات".

https://sarabic.ae/20241225/لافروف-موسكو-متمسكة-بمبدأ-لا-منتصر-ولا-غالب-في-الحرب-النووية-لكنها-لا-تنصح-باختبار-صبرها---1096168604.html

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لافروف يعقد مؤتمراً صحافيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية سبوتنيك عربي يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمراً صحافياً حول نتائج عام 2024، في العاصمة الروسية موسكو، وسيحضر المؤتمر ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية 2024-12-26T08:03+0000 true PT64M40S

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