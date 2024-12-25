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https://sarabic.ae/20241225/الكرملين-روسيا-ستستخدم-جميع-الإمكانيات-لحماية-حقوقها-وممتلكاتها-1096156394.html
الكرملين: روسيا ستستخدم جميع الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها
الكرملين: روسيا ستستخدم جميع الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستخدم كل الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:40+0000
2024-12-25T10:13+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بيسكوف، في تصريح صحفي تعليقا على نقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى نظام كييف: "سنستخدم بالطبع جميع الوسائل الممكنة لحماية حقوقنا وممتلكاتنا".وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، في وقت سابق، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة".وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 ديسمبر (الجاري)، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو.ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
https://sarabic.ae/20241213/باحث-في-العلاقات-الدولية-تجميد-الأصول-الروسية-سابقة-خطيرة-وله-أهداف-سياسية-1095755511.html
https://sarabic.ae/20241211/الخارجية-الروسية-منح-واشنطن-قرضا-لكييف-باستغلال-عوائد-الأصول-الروسية-سرقة-مبتذلة-1095707188.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

الكرملين: روسيا ستستخدم جميع الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها

09:40 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 25.12.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستخدم كل الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي تعليقا على نقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى نظام كييف: "سنستخدم بالطبع جميع الوسائل الممكنة لحماية حقوقنا وممتلكاتنا".
وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، في وقت سابق، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرة إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".

وجاء في بيان السفارة: "تحاول بريطانيا أن تضفي شرعية لعملية الاحتيال من خلال تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بمساعدة أوكرانيا، لكن أي نوع من هذه الحيل لا تخفي الصيغة الغير قانونية لهذا المخطط الذي طورته لندن معية شركائها في مجموعة دول السبع".

وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
باحث في العلاقات الدولية: تجميد الأصول الروسية سابقة خطيرة وله أهداف سياسية
13 ديسمبر, 11:25 GMT
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 ديسمبر (الجاري)، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".

وأضاف البيان: "لن تبقى أي حيلة قانونية زائفة مطعمة بالكثير من النفاق وازدواجية المعايير دون رد".

وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: منح واشنطن قرضا لكييف باستغلال عوائد الأصول الروسية "سرقة مبتذلة"
11 ديسمبر, 20:00 GMT
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى نحو 300 مليار يورو.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، في مناسبات عدة، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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