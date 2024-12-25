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لافروف: موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية لكنها لا تنصح باختبار صبرها
لافروف: موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية لكنها لا تنصح باختبار صبرها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية، لكنها لا تنصح باختبار صبرها. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:57+0000
2024-12-25T10:57+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
نووية
اسلحة نووية
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ونوّه لافروف إلى أن موسكو لا تريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن موسكو "لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية وما إذا كان من الممكن استخدامها".وقال لافروف لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لا نريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية. نحن ننطلق بحزم من الصيغة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في الحرب النووية، وقد قال الرئيس هذا مرارا وتكرارا، لكنني لا أنصح أحدا باختبار صبرنا وتصميمنا على الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة بكل الوسائل المتاحة".وأضاف لافروف أن "موسكو تأمل أن يسمع أولئك الذين لديهم آذان، والذين لديهم عقول. فليفهموا".وأكد أن روسيا لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو ما إذا كان يمكن استخدامها.روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتديبوتين: لا أحد يمتلك اليوم الوسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, نووية, اسلحة نووية
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, نووية, اسلحة نووية

لافروف: موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية لكنها لا تنصح باختبار صبرها

10:57 GMT 25.12.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو متمسكة بمبدأ "لا منتصر ولا غالب" في الحرب النووية، لكنها لا تنصح باختبار صبرها.
ونوّه لافروف إلى أن موسكو لا تريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن موسكو "لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية وما إذا كان من الممكن استخدامها".
وقال لافروف لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لا نريد إثارة مسألة مخاطر استخدام الأسلحة النووية. نحن ننطلق بحزم من الصيغة القائلة بأنه لا يمكن أن يكون هناك فائزون في الحرب النووية، وقد قال الرئيس هذا مرارا وتكرارا، لكنني لا أنصح أحدا باختبار صبرنا وتصميمنا على الدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة بكل الوسائل المتاحة".
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وأضاف لافروف أن "موسكو تأمل أن يسمع أولئك الذين لديهم آذان، والذين لديهم عقول. فليفهموا".
وأكد أن روسيا لم تبدأ قط مناقشات حول ما يجب فعله بالأسلحة النووية أو ما إذا كان يمكن استخدامها.
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