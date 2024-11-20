https://sarabic.ae/20241120/بنحو-6-آلاف-قنبلة-روسيا-تملك-أضخم-قوة-ردع-نووي-في-التاريخ-1095005478.html

بنحو 6 آلاف قنبلة... روسيا تملك أضخم قوة ردع نووي في التاريخ

بنحو 6 آلاف قنبلة... روسيا تملك أضخم قوة ردع نووي في التاريخ

سبوتنيك عربي

يهدف مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة الذي وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي. 20.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-20T12:35+0000

2024-11-20T12:35+0000

2024-11-20T12:35+0000

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وتشدد الوثيقة على ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية، وهو ما يسلط الضوء على حجم ترسانة روسيا الذرية مقارنة بالدول النووية الأخرى، وبإجمالي ما يملكه العالم من هذا السلاح.ومنذ ظهور الأسلحة النووية في أربعينيات القرن الماضي، تشهد خريطة العالم النووية تغييرات مستمرة سواء فيما يتعلق بعدد الدول النووية أو بما تملكه كل منها.ففي ثمانينات القرن الماضي، وصل العالم إلى ذروة التسلح النووي بأكثر من 70 ألف قنبلة نووية لدى الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية فقط.لكن العقود التالية، شهدت تراجعا كبيرا في حجم السلاح النووي عالميا حتى أصبح جميع ما يملكه العالم من سلاح نووي يقدر بنحو 12 ألف رأس نووي، حسبما تشير إحصاءات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام التي تم تحديثها في يناير/ كانون الثاني 2024.وتشير تلك الإحصاءات إلى أن العالم يوجد فيه 9 دول نووية تمتلك معا 12 ألفا و121 قنبلة نووية موزعة كالآتي:وتشير الإحصاءات إلى أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في 2024، تمتلكان معا 10 آلاف و624 رأسا حربيا، تمثل نحو 88 في المئة من إجمالي السلاح النووي في العالم.وتقدر نسبة روسيا فقط بنحو 46 في المئة من إجمالي ترسانات الدول النووية الـ9، بينما تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 42 في المئة.وأشار الموقع إلى أن الحروب التي يشهدها العالم في الوقت الحالي جعلت الأسلحة النووية سلاحا رادعا مهما لردع الأعداء بالنسبة للدول النووية.العقيدة النوويةيشير مصطلح "العقيدة النووية" لمجموعة من المبادئ التي تحدد هدف الدولة من امتلاك السلاح النووي وحالات استخدامه سواء كان للأغراض الدفاعية أو لتنفيذ هجمات استباقية ضد عدو محتمل.وتعتمد العقيدة النووية للدول الكبرى على امتلاك "ثالوث الردع النووي" الذي يمكنه من إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، (من صوامع تحت الأرض أو غواصات أو طائرات)، ويكون لكل منها دور في تحقيق أهداف العقيدة النووية للدولة وفقا للمبادئ المحددة مسبقا.سياسة روسيا في مجال الردع النوويأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مرسوما للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، الذي ينص على أن:وتنص الوثيقة على أن "روسيا تمارس الردع النووي ضد خصم محتمل، وهو ما يعني الدول الفردية والتحالفات العسكرية (الكتل والتحالفات) التي تعتبرها روسيا خصما محتملا وتمتلك أسلحة نووية و (أو) أنواعا أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة قتالية كبيرة يتم أيضًا تنفيذ إمكانات قوات الردع النووي العامة فيما يتعلق بالدول التي توفر الأراضي والموارد الجوية و (أو) البحرية والموارد اللازمة لتحضير العدوان وتنفيذه ضد روسيا الاتحادية".وأشارت الوثيقة إلى أن "الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة، وأنه يتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية".

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية