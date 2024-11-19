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https://sarabic.ae/20241119/روسيا-تبدأ-إنتاج-ملاجئ-متنقلة-واقية-من-الانفجارات-النووية-1094954562.html
روسيا تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجارات النووية... صور
روسيا تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجارات النووية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا عن بدء إنتاج ملاجئ متنقلة من طراز "كوب – إم" والتي يمكن استخدامها لحماية الأشخاص من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الإشعاع الخفيف الناتج عن انفجار... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T11:54+0000
2024-11-19T12:16+0000
روسيا
الأمان
ملاجئ
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وقد انطلقت عملية الإنتاج التسلسلي للملاجئ المتنقلة في مدينة دزيرجينسك في نيجني نوفغورود الروسية. وأصبح ذلك ممكنا نتيجة البحوث والجهود التي بذلها العلماء والاختصاصيون في مجال وقاية السكان والمناطق من حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة.يذكر أن الملاجئ المتنقلة عبارة عن حيز متعدد الوظائف يوفر حماية السكان من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والإشعاع الناتج عن انفجار نووي ومن التلوث الإشعاعي.ويتكون "كوب – إم" من وحدتين: غرفة مخصصة للأشخاص، تتسع لـ54 شخصا، ووحدة تقنية. وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة قدرة المنشأ الواقي باستخدام وحدات إضافية.ووفقا للبيان، فإن إنتاج الملجأ المتنقل ونقله وتركيبه أرخص بأكثر من ضعف تكلفة بناء ملجأ ثابت، ولا تتجاوز فترة تصنيعه وتركيبه ثلاثة أشهر.هذه الميزات وغيرها من الميزات الأخرى للمنتج يمكن أن تقلل بشكل كبير من التكاليف المالية لإقامة وتشغيل هياكل الحماية الثابتة لقوات الدفاع المدني.روسيا تعلن عن اختبارات سريرية لدواء مضاد لسرطان الدمعلماء روس يبتكرون مادة مقاومة للبرد الشديد
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روسيا, الأمان, ملاجئ
روسيا, الأمان, ملاجئ

روسيا تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجارات النووية... صور

11:54 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 19.11.2024)
© Photo / https://vniigochs.ru/ملاجئ روسية متنقلة ضد الانفجارات النووية
ملاجئ روسية متنقلة ضد الانفجارات النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / https://vniigochs.ru/
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أعلنت روسيا عن بدء إنتاج ملاجئ متنقلة من طراز "كوب – إم" والتي يمكن استخدامها لحماية الأشخاص من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الإشعاع الخفيف الناتج عن انفجار نووي والتلوث الإشعاعي.
وقد انطلقت عملية الإنتاج التسلسلي للملاجئ المتنقلة في مدينة دزيرجينسك في نيجني نوفغورود الروسية. وأصبح ذلك ممكنا نتيجة البحوث والجهود التي بذلها العلماء والاختصاصيون في مجال وقاية السكان والمناطق من حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة.

وفقًا لبيان المعهد الروسي للبحوث العلمية في مجال الدفاع المدني وحالات الطوارئ، فإن إنتاج مثل هذا النوع من الملاجئ يعد خطوة مهمة في تعزيز سلامة المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعالة جديدة للحماية في المستقبل.

يذكر أن الملاجئ المتنقلة عبارة عن حيز متعدد الوظائف يوفر حماية السكان من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والإشعاع الناتج عن انفجار نووي ومن التلوث الإشعاعي.
ويتكون "كوب – إم" من وحدتين: غرفة مخصصة للأشخاص، تتسع لـ54 شخصا، ووحدة تقنية. وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة قدرة المنشأ الواقي باستخدام وحدات إضافية.
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ووفقا للبيان، فإن إنتاج الملجأ المتنقل ونقله وتركيبه أرخص بأكثر من ضعف تكلفة بناء ملجأ ثابت، ولا تتجاوز فترة تصنيعه وتركيبه ثلاثة أشهر.

هذه الميزات وغيرها من الميزات الأخرى للمنتج يمكن أن تقلل بشكل كبير من التكاليف المالية لإقامة وتشغيل هياكل الحماية الثابتة لقوات الدفاع المدني.
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