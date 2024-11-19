روسيا تبدأ إنتاج ملاجئ متنقلة واقية من الانفجارات النووية... صور
11:54 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 19.11.2024)
© Photo / https://vniigochs.ru/ملاجئ روسية متنقلة ضد الانفجارات النووية
© Photo / https://vniigochs.ru/
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أعلنت روسيا عن بدء إنتاج ملاجئ متنقلة من طراز "كوب – إم" والتي يمكن استخدامها لحماية الأشخاص من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الإشعاع الخفيف الناتج عن انفجار نووي والتلوث الإشعاعي.
وقد انطلقت عملية الإنتاج التسلسلي للملاجئ المتنقلة في مدينة دزيرجينسك في نيجني نوفغورود الروسية. وأصبح ذلك ممكنا نتيجة البحوث والجهود التي بذلها العلماء والاختصاصيون في مجال وقاية السكان والمناطق من حالات الطوارئ على مدى سنوات طويلة.
وفقًا لبيان المعهد الروسي للبحوث العلمية في مجال الدفاع المدني وحالات الطوارئ، فإن إنتاج مثل هذا النوع من الملاجئ يعد خطوة مهمة في تعزيز سلامة المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعالة جديدة للحماية في المستقبل.
روسيا تبدأ بإنتاج ملاجئ متنقلة للحماية من الانفجارات النووية والتهديدات الأخرى— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 19, 2024
أعلنت روسيا عن بدء إنتاج ملاجئ متنقلة قادرة على حماية الأشخاص من موجات الانفجارات الهوائية، الإشعاعات النووية والتلوث الإشعاعي لمدة تصل إلى 48 ساعة.
الملجأ المتنقل "كي أو بي - إم" يأتي بتجهيز… pic.twitter.com/RQ5GFqA3H4
يذكر أن الملاجئ المتنقلة عبارة عن حيز متعدد الوظائف يوفر حماية السكان من التهديدات المختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والإشعاع الناتج عن انفجار نووي ومن التلوث الإشعاعي.
ويتكون "كوب – إم" من وحدتين: غرفة مخصصة للأشخاص، تتسع لـ54 شخصا، ووحدة تقنية. وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة قدرة المنشأ الواقي باستخدام وحدات إضافية.
ووفقا للبيان، فإن إنتاج الملجأ المتنقل ونقله وتركيبه أرخص بأكثر من ضعف تكلفة بناء ملجأ ثابت، ولا تتجاوز فترة تصنيعه وتركيبه ثلاثة أشهر.
هذه الميزات وغيرها من الميزات الأخرى للمنتج يمكن أن تقلل بشكل كبير من التكاليف المالية لإقامة وتشغيل هياكل الحماية الثابتة لقوات الدفاع المدني.
هذه الميزات وغيرها من الميزات الأخرى للمنتج يمكن أن تقلل بشكل كبير من التكاليف المالية لإقامة وتشغيل هياكل الحماية الثابتة لقوات الدفاع المدني.