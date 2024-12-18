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روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتدي
روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتدي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن "ما يسمى بـ"حد الردع" لا يحدده أي التزامات دولية لبلادنا، بل يحدده... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:21+0000
2024-12-18T11:23+0000
روسيا
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وجاء تصريح غيراسيموف، خلال إحاطة، أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الحد من استخدام الأسلحة النووية في العقيدة الأمريكية غير واضح وأقل بكثير مما كانت عليه في العقيدة النووية الروسية المحدثة.وختم غيراسيموف بالقول إنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يمارس ضدها الردع النووي، وتم توضيح قائمة التهديدات العسكرية التي يمكن استخدام الردع النووي لتحييدها.
https://sarabic.ae/20241218/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-عدة-مسيرات-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-الأراضي-الروسية-1095905295.html
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روسيا, رصد عسكري, نووي, العالم
روسيا, رصد عسكري, نووي, العالم

روسيا: الردع النووي لا يحدده أي التزامات دولية بل ضرورة تحييد المعتدي

11:21 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 18.12.2024)
© Фотохост-агентство / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع العام للجيش فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Фотохост-агентство
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن "ما يسمى بـ"حد الردع" لا يحدده أي التزامات دولية لبلادنا، بل يحدده ضرورة ردع المعتدي وتحييد التهديدات التي يشكلها عدو محتمل".
وجاء تصريح غيراسيموف، خلال إحاطة، أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الحد من استخدام الأسلحة النووية في العقيدة الأمريكية غير واضح وأقل بكثير مما كانت عليه في العقيدة النووية الروسية المحدثة.

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة: "وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن يكون لدى أحد أدنى شك في أننا سنتخذ جميع إجراءات الرد اللازمة على أي تهديدات أمنية، باستخدام الأسلحة التي نراها مناسبة".

مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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وأكد غيراسيموف، أنه وفقا لأساسيات سياسة الدولة التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجوما مشتركا.

وختم غيراسيموف بالقول إنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يمارس ضدها الردع النووي، وتم توضيح قائمة التهديدات العسكرية التي يمكن استخدام الردع النووي لتحييدها.
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