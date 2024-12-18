https://sarabic.ae/20241218/الخارجية-الروسية-المستفيد-الرئيسي-من-الهجوم-الإرهابي-على-كيريلوف-هم-الأنجلوسكسونيون-1095908850.html

الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون

الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الأنجلوسكسونيين هم المستفيدون الرئيسيون من الهجوم الإرهابي على قائد قوات... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T08:04+0000

2024-12-18T08:04+0000

2024-12-18T08:04+0000

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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحن على ثقة من أنه سيتم العثور على جميع منظمي ومرتكبي جريمة قتل إيغور كيريلوف ومعاقبتهم، بغض النظر عمن هم، وبغض النظر عن مكان وجودهم. وإلى جميع القيمين على نظام كييف، إلى كارهي روسيا من جميع المشارب، نحن نرد كالبلد بأكمله، وكشعب بأكمله، لن يتم تخويفنا، فنحن ندافع عن الحقيقة".وأضافت أن روسيا ستثير هذه القضية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول.وقالت: "نرى أن نظام كييف قد أعلن مرة أخرى مسؤوليته عن هجوم إرهابي جديد. كل هذه الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، نظام كييف الممسوس، كلهم ​​أدوات، كلها يسيطر عليها الأنجلوسكسونيون. إنهم المستفيدون الرئيسي من إرهاب كييف".أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية.ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.

https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html

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