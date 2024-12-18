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موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
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الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون
الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الأنجلوسكسونيين هم المستفيدون الرئيسيون من الهجوم الإرهابي على قائد قوات... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:04+0000
2024-12-18T08:04+0000
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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحن على ثقة من أنه سيتم العثور على جميع منظمي ومرتكبي جريمة قتل إيغور كيريلوف ومعاقبتهم، بغض النظر عمن هم، وبغض النظر عن مكان وجودهم. وإلى جميع القيمين على نظام كييف، إلى كارهي روسيا من جميع المشارب، نحن نرد كالبلد بأكمله، وكشعب بأكمله، لن يتم تخويفنا، فنحن ندافع عن الحقيقة".وأضافت أن روسيا ستثير هذه القضية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول.وقالت: "نرى أن نظام كييف قد أعلن مرة أخرى مسؤوليته عن هجوم إرهابي جديد. كل هذه الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، نظام كييف الممسوس، كلهم ​​أدوات، كلها يسيطر عليها الأنجلوسكسونيون. إنهم المستفيدون الرئيسي من إرهاب كييف".أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية.ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: المستفيد الرئيسي من الهجوم الإرهابي على كيريلوف هم الأنجلوسكسونيون

08:04 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الأنجلوسكسونيين هم المستفيدون الرئيسيون من الهجوم الإرهابي على قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، وأنهم سيعاقبون.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحن على ثقة من أنه سيتم العثور على جميع منظمي ومرتكبي جريمة قتل إيغور كيريلوف ومعاقبتهم، بغض النظر عمن هم، وبغض النظر عن مكان وجودهم. وإلى جميع القيمين على نظام كييف، إلى كارهي روسيا من جميع المشارب، نحن نرد كالبلد بأكمله، وكشعب بأكمله، لن يتم تخويفنا، فنحن ندافع عن الحقيقة".
وأضافت أن روسيا ستثير هذه القضية خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وتابعت: "نحن نتفهم جيدًا الهدف الذي كان يهدف إليه هذا الهجوم الإرهابي الأخير. نحن نفهم أهدافه وأسبابه العميقة. نسمع في الغرب، على منصات المنظمات الدولية، أنهم بدأوا يقولون إنه لا يزال من الضروري إحياء موضوع الأسلحة الكيميائية والجرائم المزعومة المتعلقة باستخدامها من قبل النظام في سوريا. نحن نفهم أن إيغور كيريلوف هو الذي منعهم بشكل كبير من الانخراط في التزوير طوال هذه السنوات".

وقالت: "نرى أن نظام كييف قد أعلن مرة أخرى مسؤوليته عن هجوم إرهابي جديد. كل هذه الأجهزة الأمنية في أوكرانيا، نظام كييف الممسوس، كلهم ​​أدوات، كلها يسيطر عليها الأنجلوسكسونيون. إنهم المستفيدون الرئيسي من إرهاب كييف".
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
أمس, 19:52 GMT
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل الجنرال كيريلوف، والذي جندته الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، يوم أمس الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.
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