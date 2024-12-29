https://sarabic.ae/20241229/الأمن-الروسي-يعتقل-عميلا-لدى-المخابرات-الأوكرانية-سرب-صورا-لمنشآت-قرب-موسكو-فيديو-1096297565.html
الأمن الروسي يعتقل عميلا لدى المخابرات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو... فيديو
الأمن الروسي يعتقل عميلا لدى المخابرات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، باعتقال عميل لدى المخابرات الأوكرانية، سرب صورا لإحدى المنشآت التابعة لقطاع الطاقة في ضواحي العاصمة موسكو، عبر... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T09:11+0000
2024-12-29T09:11+0000
2024-12-29T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه "نتيجة للأنشطة الاستخبارية، تم الحصول على معلومات تفيد بتأسيس المتهم لعلاقات عبر الإنترنت مع أحد ممثلي مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".وذكر البيان، أنه تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي من مواليد عام 1983، بتهمة الخيانة الوطنية، بعد اعتقاله، وأن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إحباط هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.جاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسياالأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على قسم شرطة في موسكو... فيديو
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روسيا, سلاح روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا, سلاح روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الروسي يعتقل عميلا لدى المخابرات الأوكرانية سرب صورا لمنشآت قرب موسكو... فيديو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، باعتقال عميل لدى المخابرات الأوكرانية، سرب صورا لإحدى المنشآت التابعة لقطاع الطاقة في ضواحي العاصمة موسكو، عبر تطبيق "تلغرام".
وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه "نتيجة للأنشطة الاستخبارية، تم الحصول على معلومات تفيد بتأسيس المتهم لعلاقات عبر الإنترنت مع أحد ممثلي مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".
ووفقًا للبيان، قام المتهم، الذي كان يعمل على تنفيذ أوامر مشغليه، بالتقاط وإرسال صور لمنشأة في قطاع الطاقة الروسي مقابل مكافأة مالية.
وذكر البيان، أنه تم فتح تحقيق جنائي ضد المواطن الروسي من مواليد عام 1983، بتهمة الخيانة الوطنية، بعد اعتقاله، وأن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إحباط هجمات إرهابية خططت لها أجهزة خاصة أوكرانية ضد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.