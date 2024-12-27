https://sarabic.ae/20241227/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-على-قسم-شرطة-في-موسكو-فيديو-1096237974.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على قسم شرطة في موسكو... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على قسم شرطة في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي في العاصمة موسكو، حيث خططت عناصر من تنظيم "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:45+0000
2024-12-27T09:45+0000
2024-12-27T09:46+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو، من إحباط نشاط خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا، تدعى "ولاية خراسان"، والتي ينتمي أعضاؤها إلى آسيا الوسط".ويشار إلى أن المهاجمين اعترفو لقوات الأمن الروسية أنهم كانوا يجمعون معلومات حول قسم تابع لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، إذ تم اختياره من قبلهم كهدف لهجوم إرهابي.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أفاد أمس الخميس، بإحباط سلسلة من محاولات اغتيال عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وأفراد أسرهم، أعدت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.وذكر البيان أنه "تم التعرف على أحد سكان مدينة موسكو، والذي تم تجنيده أيضًا من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، إذ قام بناءً على تعليماتهم، باستطلاع أماكن إقامة وعمل عسكريين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم، حيث قام بإرسال صور ومواد الفيديو الناتجة إلى القيّمين عليه لمزيد من التحضير للهجمات الإرهابية".الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي على قسم شرطة في موسكو... فيديو
09:45 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 27.12.2024)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط هجوم إرهابي في العاصمة موسكو، حيث خططت عناصر من تنظيم "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة) لتفجير قسم للشرطة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو، من إحباط نشاط خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الدولي المحظور في روسيا، تدعى "ولاية خراسان"، والتي ينتمي أعضاؤها إلى آسيا الوسط".
وأضاف البيان أن "الإرهابيين خططوا لتنفيذ هجوم ضد أحد أقسام الشرطة في العاصمة موسكو".
ويشار إلى أن المهاجمين اعترفو لقوات الأمن الروسية أنهم كانوا يجمعون معلومات حول قسم تابع لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، إذ تم اختياره من قبلهم كهدف لهجوم إرهابي.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، قد أفاد أمس الخميس، بإحباط سلسلة من محاولات اغتيال عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وأفراد أسرهم، أعدت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وذكر البيان أنه "تم التعرف على أحد سكان مدينة موسكو، والذي تم تجنيده أيضًا من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، إذ قام بناءً على تعليماتهم، باستطلاع أماكن إقامة وعمل عسكريين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع الروسية وأفراد أسرهم، حيث قام بإرسال صور ومواد الفيديو الناتجة إلى القيّمين عليه لمزيد من التحضير للهجمات الإرهابية".