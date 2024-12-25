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الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي
الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أوبورون لوغيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T15:47+0000
2024-12-25T15:47+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "تعتقد الشركة أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة".وأوضحت أنه وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.وأكدت الشركة أن "أورسا ميجور" لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، وكان وزن الحمولة 806 أطنان.وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20241224/الخارجية-الروسية-سفينة-شحن-روسية-تحطمت-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1096100531.html
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روسيا
روسيا

الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي

15:47 GMT 25.12.2024
© Photo / Social mediaلقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور"
لقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية أورسا ميجور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Photo / Social media
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أعلنت شركة "أوبورون لوغيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "تعتقد الشركة أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة".

وتابعت: "ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة".

وأوضحت أنه وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.
سحب سفينة شحن غارقة موديرن إكسبرس على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
أمس, 07:33 GMT
وأكدت الشركة أن "أورسا ميجور" لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، وكان وزن الحمولة 806 أطنان.

وغرقت سفينة "أورسا ميجور" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين، وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.

وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.
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