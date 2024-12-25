الشركة المالكة للسفينة الروسية الغارقة في البحر المتوسط: تعرضت لهجوم إرهابي
© Photo / Social mediaلقطة من فيديو شاهد عيان لغرق سفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور"
© Photo / Social media
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أعلنت شركة "أوبورون لوغيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.
وقالت الخدمة الصحفية للشركة: "تعتقد الشركة أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة".
وتابعت: "ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة".
وأوضحت أنه وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.
وأكدت الشركة أن "أورسا ميجور" لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، وكان وزن الحمولة 806 أطنان.
📹غرق سفينة شحن روسية في البحر الأبيض المتوسط— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 24, 2024
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.
وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa… pic.twitter.com/D7RbZL9Dcq
وغرقت سفينة "أورسا ميجور" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين، وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.
وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.