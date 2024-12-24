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الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14،... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ أربعة عشر من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، لكن اثنين من البحارة ما زالا في عداد المفقودين".وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.وكما كتبت صحيفة إسبانية أخرى، نقلاً عن قبطان السفينة، كانت السفينة تحمل حاويات فارغة وقت تحطمها.
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روسيا, العالم

الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو

07:33 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 07:45 GMT 24.12.2024)
© AP Photo / Loic Bernardinسحب سفينة شحن غارقة "موديرن إكسبرس" على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016.
سحب سفينة شحن غارقة موديرن إكسبرس على طول سواحل فرنسا، 1 فبراير/ شباط 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Loic Bernardin
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.
وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وكانت قد ذكرت صحيفة "إسبانيول" أن "السفينة التجارية الروسية أورسا ميجور تحطمت في المياه الدولية بين (بلدية) أغيلاس (ولاية مرسية) ومدينة وهران (الجزائر) يوم الَإثنين بعد انفجار في غرفة المحرك".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ أربعة عشر من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، لكن اثنين من البحارة ما زالا في عداد المفقودين".
وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.
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وبحسب الصحيفة، شاركت عدة سفن موجودة في نفس المنطقة في جهود الإنقاذ، وفي وقت لاحق انضمت سفينة الإنقاذ الإسبانية كلارا كامبوامور وزورق دورية تابع للبحرية الإسبانية إلى عملية البحث.

وكما كتبت صحيفة إسبانية أخرى، نقلاً عن قبطان السفينة، كانت السفينة تحمل حاويات فارغة وقت تحطمها.
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