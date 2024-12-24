https://sarabic.ae/20241224/الخارجية-الروسية-سفينة-شحن-روسية-تحطمت-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1096100531.html

الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو

الخارجية الروسية: سفينة شحن روسية تحطمت في البحر الأبيض المتوسط... فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14،... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T07:33+0000

2024-12-24T07:33+0000

2024-12-24T07:45+0000

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وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ​​بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ أربعة عشر من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، لكن اثنين من البحارة ما زالا في عداد المفقودين".وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.وكما كتبت صحيفة إسبانية أخرى، نقلاً عن قبطان السفينة، كانت السفينة تحمل حاويات فارغة وقت تحطمها.

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