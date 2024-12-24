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عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا ... فيديو
عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا ... فيديو
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قتلى وجرحى إثر انفجار في مصنع لإنتاج المتفجرات في ولاية باليكيسير التركية جنوب بحر مرمرة، اليوم الثلاثاء. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T07:14+0000
2024-12-24T07:14+0000
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وقال حاكم إقليم باليكيسير، إسماعيل أوستا أوغلو: "نتيجة لانفجار في مصنع في منطقة كاريسي، قُتل 12 من مواطنينا وأصيب ثلاثة".واستبعد المحافظ وجود عمل تخريبي.أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.وقالت الوزارة -في بيان- إنها بدأت تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الانفجار في المصنع التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE).
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا ... فيديو

07:14 GMT 24.12.2024
© Photo / x انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا
انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Photo / x
تابعنا عبر
قتلى وجرحى إثر انفجار في مصنع لإنتاج المتفجرات في ولاية باليكيسير التركية جنوب بحر مرمرة، اليوم الثلاثاء.
وقال حاكم إقليم باليكيسير، إسماعيل أوستا أوغلو: "نتيجة لانفجار في مصنع في منطقة كاريسي، قُتل 12 من مواطنينا وأصيب ثلاثة".
واستبعد المحافظ وجود عمل تخريبي.
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.

وفي يونيو من هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 عمال في انفجار وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات في منطقة إلماداغ بالعاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة -في بيان- إنها بدأت تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الانفجار في المصنع التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE).
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