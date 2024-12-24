https://sarabic.ae/20241224/عشرات-القتلى-والجرحى-في-انفجار-مصنع-للمتفجرات-في-تركيا--فيديو--1096100085.html

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا ... فيديو

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مصنع للمتفجرات في تركيا ... فيديو

سبوتنيك عربي

قتلى وجرحى إثر انفجار في مصنع لإنتاج المتفجرات في ولاية باليكيسير التركية جنوب بحر مرمرة، اليوم الثلاثاء. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T07:14+0000

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وقال حاكم إقليم باليكيسير، إسماعيل أوستا أوغلو: "نتيجة لانفجار في مصنع في منطقة كاريسي، قُتل 12 من مواطنينا وأصيب ثلاثة".واستبعد المحافظ وجود عمل تخريبي.أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 شخصا إثر انفجار في مصنع للمتفجرات في شمال غرب تركيا.وقالت الوزارة -في بيان- إنها بدأت تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الانفجار في المصنع التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE).

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