https://sarabic.ae/20241228/جاءت-في-عام-2024-خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-عن-نقطة-تحول-في-مسار-الصراع-الأوكراني-لصالح-روسيا--1096278578.html
جاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا
جاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير العسكري الضابط المتقاعد أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نقطة تحول مهمة في مسار العملية الخاصة لصالح القوات المسلحة الروسية، جاءت في عام 2024. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T13:13+0000
2024-12-28T13:13+0000
2024-12-28T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويعتقد الخيبر العسكري أنه "بالنسبة لكييف، يتميز الوضع العسكري والسياسي بأنه متوتر ويميل إلى التدهور. بالنسبة لروسيا، يتحسن الوضع في عام 2024، وقد جاءت نقطة تحول مهمة في سلوك الدفاع العسكري".وشدد ماروتشكو على أنه "بالرغم من محاولات القيادة الأوكرانية تحقيق الاستقرار في الجبهة واستعادة المواقع المفقودة، فإن القوات الروسية تفي بثقة بالمهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
https://sarabic.ae/20241228/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-250-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1096273615.html
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روسيا
جاءت في عام 2024... خبير عسكري أمريكي يكشف عن نقطة تحول في مسار الصراع الأوكراني لصالح روسيا
ذكر الخبير العسكري الضابط المتقاعد أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن نقطة تحول مهمة في مسار العملية الخاصة لصالح القوات المسلحة الروسية، جاءت في عام 2024.
ويعتقد الخيبر العسكري أنه "بالنسبة لكييف، يتميز الوضع العسكري والسياسي بأنه متوتر ويميل إلى التدهور. بالنسبة لروسيا، يتحسن الوضع في عام 2024، وقد جاءت نقطة تحول مهمة في سلوك الدفاع العسكري".
وفي رأيه أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل محاولة الحفاظ على خطوطها، لكنها منيت بعدد من الهزائم.
وشدد ماروتشكو على أنه "بالرغم من محاولات القيادة الأوكرانية تحقيق الاستقرار في الجبهة واستعادة المواقع المفقودة، فإن القوات الروسية تفي بثقة بالمهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.