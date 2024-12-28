https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-56-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1096263650.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T04:38+0000

2024-12-28T04:38+0000

2024-12-28T05:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 56 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و28 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف".وأضاف أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم.وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية، رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة، في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديوالقوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-17-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة--روستوف-1096263088.html

https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html

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رصد عسكري