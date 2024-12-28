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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-56-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1096263650.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T04:38+0000
2024-12-28T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 56 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و28 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف".وأضاف أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم.وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية، رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة، في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديوالقوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-17-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة--روستوف-1096263088.html
https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

04:38 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.12.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 56 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و28 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف".

كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، في بيان عبر "تلغرام": "اليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي، فوق مقاطعة روستوف، ودمرت 17 طائرة مسيرة، وذلك في مناطق كامينسك ونوفوشاختينسك وروديونوفو-نيسفيتايسكي وأوست دونيتسك وكراسنوسولينسكي".

وأضاف أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف
04:08 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية، رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة، في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة.

وقال غوسيف في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام": "تم رصد وتدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة باستخدام قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة".

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إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
03:14 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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