الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
04:38 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 05:23 GMT 28.12.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 56 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت الوزارة: "تم إسقاط 11 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و28 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و17 فوق أراضي مقاطعة روستوف".
كما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، في بيان عبر "تلغرام": "اليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي، فوق مقاطعة روستوف، ودمرت 17 طائرة مسيرة، وذلك في مناطق كامينسك ونوفوشاختينسك وروديونوفو-نيسفيتايسكي وأوست دونيتسك وكراسنوسولينسكي".
وأضاف أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم.
وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية، رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة، في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة.
وقال غوسيف في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام": "تم رصد وتدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة باستخدام قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.