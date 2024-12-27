https://sarabic.ae/20241227/تي-80-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1096255626.html
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت أطقم دبابات "تي -80 بي في إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T17:17+0000
2024-12-27T17:17+0000
2024-12-27T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلي الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
https://sarabic.ae/20241227/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096240168.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
قامت أطقم دبابات "تي -80 بي في إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلي الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.