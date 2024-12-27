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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241227/تي-80-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو-1096255626.html
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت أطقم دبابات "تي -80 بي في إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T17:17+0000
2024-12-27T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلي الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
https://sarabic.ae/20241227/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096240168.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

"تي-80" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو

17:17 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-80"
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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قامت أطقم دبابات "تي -80 بي في إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، بتدمير نقاط نارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف من خلال مشغلي الطائرات المسيّرة، الذين نفذوا عمليات استطلاع ضمن نطاق مسؤولية التشكيل المدرع.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
11:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
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