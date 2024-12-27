https://sarabic.ae/20241227/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096240168.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T11:23+0000

2024-12-27T11:23+0000

2024-12-27T11:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة، وخمسة ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجوم جوي، ولواء بحريا، وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا، وكروغلنكوي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ونيكولايفو-دارينو، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، ونيران المدفعية، أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وغيفو، وكولماكوف، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني، ونيكولايفكا، وروسكوي بوريشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وكيانيتسا في مقاطعة سومي.وذكر بيان الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 600 عسكري، وتم تدمير 4 دبابات، وعربتي قتال للمشاة، بما في ذلك مركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وأربع ناقلات جند مدرعة، و24 مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة آلية، و7 قطع مدفعية، بينها مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم من نوع "بوغدان"، و6 قذائف هاون.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 44.570 عسكرياً، 259 دبابة، 199 عربة قتال مشاة، 141 ناقلة جند مدرعة، 1.345 مركبة قتالية مدرعة، 1.211 مركبة، 332 قطعة مدفعية، 42 نظام صواريخ متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و82 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات مركبات للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096218250.html

https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096111730.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري