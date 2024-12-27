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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241227/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096240168.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T11:23+0000
2024-12-27T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة، وخمسة ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجوم جوي، ولواء بحريا، وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا، وكروغلنكوي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ونيكولايفو-دارينو، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، ونيران المدفعية، أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وغيفو، وكولماكوف، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني، ونيكولايفكا، وروسكوي بوريشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وكيانيتسا في مقاطعة سومي.وذكر بيان الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 600 عسكري، وتم تدمير 4 دبابات، وعربتي قتال للمشاة، بما في ذلك مركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وأربع ناقلات جند مدرعة، و24 مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة آلية، و7 قطع مدفعية، بينها مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم من نوع "بوغدان"، و6 قذائف هاون.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 44.570 عسكرياً، 259 دبابة، 199 عربة قتال مشاة، 141 ناقلة جند مدرعة، 1.345 مركبة قتالية مدرعة، 1.211 مركبة، 332 قطعة مدفعية، 42 نظام صواريخ متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و82 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات مركبات للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096218250.html
https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096111730.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

11:23 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة، وخمسة ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجوم جوي، ولواء بحريا، وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا، وكروغلنكوي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ونيكولايفو-دارينو، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، ونيران المدفعية، أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وغيفو، وكولماكوف، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني، ونيكولايفكا، وروسكوي بوريشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وكيانيتسا في مقاطعة سومي.
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من المدرعات في مقاطعة كورسك
أمس, 14:04 GMT
وذكر بيان الوزارة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 600 عسكري، وتم تدمير 4 دبابات، وعربتي قتال للمشاة، بما في ذلك مركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وأربع ناقلات جند مدرعة، و24 مركبة قتالية مدرعة، و20 مركبة آلية، و7 قطع مدفعية، بينها مدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم من نوع "بوغدان"، و6 قذائف هاون.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 44.570 عسكرياً، 259 دبابة، 199 عربة قتال مشاة، 141 ناقلة جند مدرعة، 1.345 مركبة قتالية مدرعة، 1.211 مركبة، 332 قطعة مدفعية، 42 نظام صواريخ متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخ من طراز "هيمارس"، و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و82 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات مركبات للإصلاح.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
24 ديسمبر, 10:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
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