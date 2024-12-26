https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096218250.html

القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من المدرعات في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من المدرعات في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T14:04+0000

2024-12-26T14:04+0000

2024-12-26T14:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وكروغلينكي، ليبيدفكا، ليونيدوفو، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوريشنوي الروسية وسفيردليكوفو، كما تم صد 4 هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 230عسكريا، ودمرت 3 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، ومحطتان للحرب الإلكترونية".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 43970 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غيغانت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096205170.html

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