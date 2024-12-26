https://sarabic.ae/20241226/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غيغانت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096205170.html

القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T09:51+0000

2024-12-26T09:51+0000

2024-12-26T10:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 230 عسكريا".وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا، وتم تدمير عدد من المدافع، ومستودعين للذخيرة الميدانية".وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، في مناطق بمقاطعة خاركوف، وتم صد هجمات عدة للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 عسكريًا، ومركبتين".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و56 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241226/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولات-اغتيال-عسكريين-روس-بتعليمات-من-الاستخبارات-الأوكرانية-1096195572.html

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