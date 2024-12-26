القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:51 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 26.12.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 230 عسكريا".
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا، وتم تدمير عدد من المدافع، ومستودعين للذخيرة الميدانية".
وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضادا شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 490 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، في مناطق بمقاطعة خاركوف، وتم صد هجمات عدة للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 عسكريًا، ومركبتين".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومراكز مراقبة الطائرات المسيرة، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية في 143 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و56 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.