https://sarabic.ae/20241225/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-دبابتين-في-مقاطعة-كورسك-1096171712.html
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر دبابتين في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر دبابتين في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T11:38+0000
2024-12-25T11:38+0000
2024-12-25T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيكولاييفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو وتشيركاسي كونوبيلكا، كما تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 230 عسكريا، ودُمرت دبابتان ومركبتان قتاليتان مدرعتان وثلاث سيارات".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 43740 عسكرييا و 255 دبابة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241225/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--نوفي-ترود-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096167378.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر دبابتين في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيكولاييفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو وتشيركاسي كونوبيلكا، كما تم صد 7 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 230 عسكريا، ودُمرت دبابتان ومركبتان قتاليتان مدرعتان وثلاث سيارات".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 43740 عسكرييا و 255 دبابة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.