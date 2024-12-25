https://sarabic.ae/20241225/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--نوفي-ترود-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096167378.html
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:15+0000
2024-12-25T10:15+0000
2024-12-25T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 550 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة و3 مركبات وعددا من المدافع".وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة العمليات الهجومية الناجحة، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة خاركوف وبجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومستودعين للذخيرة".وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و119 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241225/انفجارات-تهز-خاركوف-وعددا-من-المدن-وأنباء-عن-استهداف-منشآت-استراتيجية-لنظام-كييف-1096152199.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:15 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 25.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 550 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة و3 مركبات وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "هذا الصباح، شنّت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وبطائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا، والتي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري، وتم تحقيق جميع أهداف الضربة".
وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة العمليات الهجومية الناجحة، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة خاركوف وبجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومستودعين للذخيرة".
وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجمومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 540 عسكريًا، و5 مركبات وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية من طراز "Zakhist-AF".
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت تمركزات العدو من القوى البشرية ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية في 140 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و119 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.