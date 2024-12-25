https://sarabic.ae/20241225/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--نوفي-ترود-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096167378.html

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T10:15+0000

2024-12-25T10:15+0000

2024-12-25T10:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة نوفي ترود في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 10 هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 550 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة و3 مركبات وعددا من المدافع".وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة العمليات الهجومية الناجحة، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة خاركوف وبجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 400عسكري ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومستودعين للذخيرة".وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 170عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ من طراز "هيمارس" و119 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241225/انفجارات-تهز-خاركوف-وعددا-من-المدن-وأنباء-عن-استهداف-منشآت-استراتيجية-لنظام-كييف-1096152199.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا