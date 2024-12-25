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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/انفجارات-تهز-خاركوف-وعددا-من-المدن-وأنباء-عن-استهداف-منشآت-استراتيجية-لنظام-كييف-1096152199.html
انفجارات تهز خاركوف وعددا من المدن وأنباء عن استهداف منشآت استراتيجية لنظام كييف
انفجارات تهز خاركوف وعددا من المدن وأنباء عن استهداف منشآت استراتيجية لنظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجارات وقعت في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T08:26+0000
2024-12-25T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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و كتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سماع أصوات انفجارات في خاركوف".وفي وقت سابق من صباح اليوم، دوّت انفجارات في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روج وكريمنشوج، وكذلك في مدينة بورشتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.وقالت شركة الطاقة الحرارية في مدينة إيفانو فرانكيفسك على منصة "تلغرام": "تعرضت محطات الطاقة الحرارية التابعة للوقود والطاقة لهجوم. ونتيجة للهجوم الضخم، تعرضت معدات محطة الطاقة الحرارية لأضرار بالغة".وذكرت قناة "إسبريسو" التلفزيونية الأوكرانية، أن التيار الكهربائي انقطع في مدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا، بعد انفجارات في بورشتين، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في خاركوف وكريمينتشوغ ودنيبروبيتروفسك.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، مرارا وتكرارا، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصفتحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي
https://sarabic.ae/20241225/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-59-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096147924.html
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انفجارات تهز خاركوف وعددا من المدن وأنباء عن استهداف منشآت استراتيجية لنظام كييف

08:26 GMT 25.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50مقاتلة سو-57
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Sukhoi T-50
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجارات وقعت في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
و كتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سماع أصوات انفجارات في خاركوف".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، دوّت انفجارات في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روج وكريمنشوج، وكذلك في مدينة بورشتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.

وفي كييف، سُمع دوي انفجارات حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت شركة الطاقة الحرارية في مدينة إيفانو فرانكيفسك على منصة "تلغرام": "تعرضت محطات الطاقة الحرارية التابعة للوقود والطاقة لهجوم. ونتيجة للهجوم الضخم، تعرضت معدات محطة الطاقة الحرارية لأضرار بالغة".
وذكرت قناة "إسبريسو" التلفزيونية الأوكرانية، أن التيار الكهربائي انقطع في مدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا، بعد انفجارات في بورشتين، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.

وقال منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتينك": "دنيبروبيتروفسك، استهداف في زيلينودولسك... تم استهداف محطة كهروحرارية، اندلع حريق قوي. تم فصل الكهرباء قبل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في خاركوف وكريمينتشوغ ودنيبروبيتروفسك.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، مرارا وتكرارا، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.
السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصف
تحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي
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