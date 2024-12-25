https://sarabic.ae/20241225/انفجارات-تهز-خاركوف-وعددا-من-المدن-وأنباء-عن-استهداف-منشآت-استراتيجية-لنظام-كييف-1096152199.html

انفجارات تهز خاركوف وعددا من المدن وأنباء عن استهداف منشآت استراتيجية لنظام كييف

انفجارات تهز خاركوف وعددا من المدن وأنباء عن استهداف منشآت استراتيجية لنظام كييف

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجارات وقعت في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ومدن أخرى في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء في جميع أنحاء... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T08:26+0000

2024-12-25T08:26+0000

2024-12-25T08:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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و كتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "سماع أصوات انفجارات في خاركوف".وفي وقت سابق من صباح اليوم، دوّت انفجارات في دنيبروبيتروفسك وكريفوي روج وكريمنشوج، وكذلك في مدينة بورشتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.وقالت شركة الطاقة الحرارية في مدينة إيفانو فرانكيفسك على منصة "تلغرام": "تعرضت محطات الطاقة الحرارية التابعة للوقود والطاقة لهجوم. ونتيجة للهجوم الضخم، تعرضت معدات محطة الطاقة الحرارية لأضرار بالغة".وذكرت قناة "إسبريسو" التلفزيونية الأوكرانية، أن التيار الكهربائي انقطع في مدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا، بعد انفجارات في بورشتين، حيث تقع محطة الطاقة الحرارية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في خاركوف وكريمينتشوغ ودنيبروبيتروفسك.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، مرارا وتكرارا، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.السلطات الأوكرانية تفرض تقنينا كهربائيا بعد تعرض البنى التحتية للقصفتحييد العشرات من المرتزقة في أوكرانيا بضربة تستهدف سومي

https://sarabic.ae/20241225/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-59-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096147924.html

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