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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-59-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096147924.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T04:35+0000
2024-12-25T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي تامبوف، وواحدة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241225/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1096147216.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:35 GMT 25.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي تامبوف، وواحدة فوق بحر آزوف".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
03:15 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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