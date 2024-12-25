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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1096147216.html
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T03:15+0000
2024-12-25T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز على حسابه بـ"تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك، اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين، دون وقوع إصابات أو أضرار ".وأشار بوغماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة

تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات

03:15 GMT 25.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز على حسابه بـ"تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك، اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين، دون وقوع إصابات أو أضرار ".
وأشار بوغماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
حي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: لم يتبق سوى أسابيع قليلة حتى تحرير مدينة كوراخوفو بالكامل
01:15 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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