https://sarabic.ae/20241225/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1096147216.html
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T03:15+0000
2024-12-25T03:15+0000
2024-12-25T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز على حسابه بـ"تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك، اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين، دون وقوع إصابات أو أضرار ".وأشار بوغماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز على حسابه بـ"تلغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك، اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي
التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين، دون وقوع إصابات أو أضرار ".
وأشار بوغماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.