https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html

خبير عسكري: لم يتبق سوى أسابيع قليلة حتى تحرير مدينة كوراخوفو بالكامل

خبير عسكري: لم يتبق سوى أسابيع قليلة حتى تحرير مدينة كوراخوفو بالكامل

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة حتى تحرير مدينة كوراخوفو بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد توقفت... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T01:15+0000

2024-12-25T01:15+0000

2024-12-25T01:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

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موسكو- سبوتنيك. وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "بخصوص (تحرير) كوراخوفو، أعتقد أن هذه مسألة أسابيع. لم يتبق لدى العدو (الأوكراني) سوى عدد قليل من الأفراد، وبقي القليل من المعدات هناك، ولم تعد المناوبات الآن صعبة فحسب، بل توقفت أيضًا. لقد اعترضنا أيضًا الإمدادات إلى المجموعة المتبقية في المدينة".وأوضح محاور الوكالة، بأن "كوراخوفو كانت تعتبر مدينة حصينة وعقدة نقل هامة وإمداد، يتيح لنا ذلك (السيطرة على المدينة) الوصول إلى الحدود الإدارية للجمهورية".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الإثنين الماضي، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتقع مدينة كوراخوفو في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 46 كيلومترًا من مدينة دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك (بوكروفسك)؛ وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة من الناحية العملياتية. وهي أكبر بلدة بقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية أطول فترة بعد تحرير أوغليدار.وستسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبيةوتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241224/ميدفيديف-ما-يقرب-من-440-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-للخدمة-في-القوات-الروسية-خلال-عام-2024-1096146599.html

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