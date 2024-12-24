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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/ميدفيديف-ما-يقرب-من-440-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-للخدمة-في-القوات-الروسية-خلال-عام-2024-1096146599.html
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية هذا العام. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T23:47+0000
2024-12-24T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
روسيا
القوات الروسية
فلاديمير بوتين
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وقال ميدفيديف أمس الثلاثاء، "يمكن تقييم نتائج العمل لهذا العام، وقد تم تحديدها من قبل رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 440 ألف شخص بالفعل عقدًا".تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قال بوتين إنه تم تجنيد 486 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومخازن-الذخيرة-والمسيرات-لقوات-كييف-1096108265.html
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ميدفيديف, روسيا, القوات الروسية, فلاديمير بوتين
ميدفيديف, روسيا, القوات الروسية, فلاديمير بوتين

ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024

23:47 GMT 24.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية هذا العام.
وقال ميدفيديف أمس الثلاثاء، "يمكن تقييم نتائج العمل لهذا العام، وقد تم تحديدها من قبل رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 440 ألف شخص بالفعل عقدًا".
تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
10:04 GMT
ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قال بوتين إنه تم تجنيد 486 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية.
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