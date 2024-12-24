https://sarabic.ae/20241224/ميدفيديف-ما-يقرب-من-440-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-للخدمة-في-القوات-الروسية-خلال-عام-2024-1096146599.html
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية هذا العام. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T23:47+0000
2024-12-24T23:47+0000
2024-12-24T23:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
روسيا
القوات الروسية
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وقال ميدفيديف أمس الثلاثاء، "يمكن تقييم نتائج العمل لهذا العام، وقد تم تحديدها من قبل رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 440 ألف شخص بالفعل عقدًا".تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قال بوتين إنه تم تجنيد 486 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومخازن-الذخيرة-والمسيرات-لقوات-كييف-1096108265.html
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ميدفيديف, روسيا, القوات الروسية, فلاديمير بوتين
ميدفيديف, روسيا, القوات الروسية, فلاديمير بوتين
ميدفيديف: ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة في القوات الروسية خلال عام 2024
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن ما يقرب من 440 ألف شخص وقعوا عقودا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية هذا العام.
وقال ميدفيديف أمس الثلاثاء، "يمكن تقييم نتائج العمل لهذا العام، وقد تم تحديدها من قبل رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 440 ألف شخص بالفعل عقدًا
".
تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
ووفقًا للرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس بالكامل وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قال بوتين إنه تم تجنيد 486 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية.