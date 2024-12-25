https://sarabic.ae/20241225/شركة-جميع-دبابات-العملية-العسكرية-الخاصة-تجهّز-بوسائل-الحرب-الإلكترونية-لمواجهة-المسيرات-1096147097.html
شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات
شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للمؤسسة الحكومية الروسية "أورالفاغونزافود" (جزء من "روستيخ")، بأن جميع الدبابات، التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة تجهّز بوسائل... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T02:11+0000
2024-12-25T02:11+0000
2024-12-25T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دبابات روسية
الحرب الإلكترونية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093658951_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_24587f36515eeac3934721b27c6625d4.jpg
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في مؤسسة "أورالفاغونزافود"، يتم تنفيذ العمل الفني باستمرار لزيادة حماية المركبات المدرعة من هجمات الطائرات المسيرة، مع مراعاة التغييرات في تكتيكات استخدام مسيرات العدو".وأضاف، "يعمل المتخصصون دون توقف على تطوير وتركيب الهياكل التي تحمي مقصورة المحرك وناقل الحركة والجزء الخلفي من برج الدبابة من المسيرات والقنابل التراكمية والصواريخ الموجهة. ويتم تجهيز الدبابات [التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة] بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة المسيرات" .مجموعة "أورالفاغونزافود" الحكومية الروسية هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع المركبات المدرعة، وهي المطور والمصنع الوحيد للمركبات والمعدات المدرعة الثقيلة في روسيا، والرائدة في سوق معدات السكك الحديدية الروسي، وتضم المجموعة عشرات الشركات ومكاتب التصميم ومعاهد البحوث.
https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093658951_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_5c9d33d4de60200d12f73dc3abdaf466.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, دبابات روسية, الحرب الإلكترونية
روسيا, دبابات روسية, الحرب الإلكترونية
شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات
02:11 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 03:24 GMT 25.12.2024)
أفاد المكتب الصحفي للمؤسسة الحكومية الروسية "أورالفاغونزافود" (جزء من "روستيخ")، بأن جميع الدبابات، التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة تجهّز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيّرات.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في مؤسسة "أورالفاغونزافود"، يتم تنفيذ العمل الفني باستمرار لزيادة حماية المركبات المدرعة من هجمات الطائرات المسيرة، مع مراعاة التغييرات في تكتيكات استخدام مسيرات العدو".
وأضاف، "يعمل المتخصصون دون توقف على تطوير وتركيب الهياكل
التي تحمي مقصورة المحرك وناقل الحركة والجزء الخلفي من برج الدبابة من المسيرات والقنابل التراكمية والصواريخ الموجهة. ويتم تجهيز الدبابات [التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة] بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة المسيرات" .
مجموعة "أورالفاغونزافود" الحكومية الروسية هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع المركبات المدرعة، وهي المطور والمصنع الوحيد للمركبات والمعدات المدرعة الثقيلة في روسيا، والرائدة في سوق معدات السكك الحديدية الروسي، وتضم المجموعة عشرات الشركات ومكاتب التصميم ومعاهد البحوث.