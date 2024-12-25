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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/شركة-جميع-دبابات-العملية-العسكرية-الخاصة-تجهّز-بوسائل-الحرب-الإلكترونية-لمواجهة-المسيرات-1096147097.html
شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات
شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للمؤسسة الحكومية الروسية "أورالفاغونزافود" (جزء من "روستيخ")، بأن جميع الدبابات، التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة تجهّز بوسائل... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T02:11+0000
2024-12-25T03:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
دبابات روسية
الحرب الإلكترونية
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في مؤسسة "أورالفاغونزافود"، يتم تنفيذ العمل الفني باستمرار لزيادة حماية المركبات المدرعة من هجمات الطائرات المسيرة، مع مراعاة التغييرات في تكتيكات استخدام مسيرات العدو".وأضاف، "يعمل المتخصصون دون توقف على تطوير وتركيب الهياكل التي تحمي مقصورة المحرك وناقل الحركة والجزء الخلفي من برج الدبابة من المسيرات والقنابل التراكمية والصواريخ الموجهة. ويتم تجهيز الدبابات [التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة] بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة المسيرات" .مجموعة "أورالفاغونزافود" الحكومية الروسية هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع المركبات المدرعة، وهي المطور والمصنع الوحيد للمركبات والمعدات المدرعة الثقيلة في روسيا، والرائدة في سوق معدات السكك الحديدية الروسي، وتضم المجموعة عشرات الشركات ومكاتب التصميم ومعاهد البحوث.
https://sarabic.ae/20241225/خبير-عسكري-لم-يتبق-سوى-أسابيع-قليلة-حتى-تحرير-مدينة-كوراخوفو-بالكامل-1096146904.html
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روسيا, دبابات روسية, الحرب الإلكترونية
روسيا, دبابات روسية, الحرب الإلكترونية

شركة: جميع دبابات العملية العسكرية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيرات

02:11 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 03:24 GMT 25.12.2024)
© Sputnikدبابة روسية
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للمؤسسة الحكومية الروسية "أورالفاغونزافود" (جزء من "روستيخ")، بأن جميع الدبابات، التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة تجهّز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيّرات.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في مؤسسة "أورالفاغونزافود"، يتم تنفيذ العمل الفني باستمرار لزيادة حماية المركبات المدرعة من هجمات الطائرات المسيرة، مع مراعاة التغييرات في تكتيكات استخدام مسيرات العدو".
وأضاف، "يعمل المتخصصون دون توقف على تطوير وتركيب الهياكل التي تحمي مقصورة المحرك وناقل الحركة والجزء الخلفي من برج الدبابة من المسيرات والقنابل التراكمية والصواريخ الموجهة. ويتم تجهيز الدبابات [التي تشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة] بمعدات الحرب الإلكترونية التي تهدف إلى مواجهة المسيرات" .
حي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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مجموعة "أورالفاغونزافود" الحكومية الروسية هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع المركبات المدرعة، وهي المطور والمصنع الوحيد للمركبات والمعدات المدرعة الثقيلة في روسيا، والرائدة في سوق معدات السكك الحديدية الروسي، وتضم المجموعة عشرات الشركات ومكاتب التصميم ومعاهد البحوث.
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