https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1096111730.html
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:53+0000
2024-12-24T10:53+0000
2024-12-24T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوباتكين، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيكولاييفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، تشيركاسي كونوبيلكا، كما تم صد 4 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 200 عسكري، ودمرت ناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة ومحطة حرب إلكترونية و5 مركبات".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 43510 عسكريين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومخازن-الذخيرة-والمسيرات-لقوات-كييف-1096108265.html
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روسيا
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، زاوليشينكا، كوباتكين، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مارتينوفكا، نيكولاييفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، تشيركاسي كونوبيلكا، كما تم صد 4 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 200 عسكري، ودمرت ناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة ومحطة حرب إلكترونية و5 مركبات".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 43510 عسكريين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.