https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-17-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة--روستوف-1096263088.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف

الدفاع الجوي الروسي يدمر 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف

سبوتنيك عربي

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة فوق أراضي المقاطعة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T04:08+0000

2024-12-28T04:08+0000

2024-12-28T04:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سليوسار في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "لليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي فوق منطقة روستوف ودمرت 17 طائرة بدون طيار وذلك في مناطق كامينسك ونوفوشاختينسك وروديونوفو-نيسفيتايسكي وأوست دونيتسك وكراسنوسولينسكي".وأضاف أنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض نتيجة الهجوم.وفجر اليوم، قال حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانيةلا فوق أراضي المقاطعة.وأضاف في بيان عبر "تليغرام" أنه "في إحدى المناطق وبسبب سقوط حطام الطائرة بدون طيار، انكسر الخط العلوي على السكة الحديدية. حتى يتم معالجة التداعيات، تأخر قطار واحد حاليًا، ومن المتوقع أيضًا تأخير عدد من القطارات الأخرى"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html

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