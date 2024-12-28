https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة في ضواحي فورونيج وعدة مناطق... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T01:00+0000
2024-12-28T01:00+0000
2024-12-28T01:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقال جوسيف في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام": "تم رصد وتدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة باستخدام قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة".وأضاف: "في إحدى المناطق، تسبب سقوط حطام إحدى المسيرات في قطع شبكة الاتصال الكهربائي على خط السكك الحديدية، مما أدى إلى تأخير أحد القطارات ومن المتوقع حدوث تأخيرات أخرى".وأوضح الحاكم أن هيئة السكك الحديدية شكلت غرفة عمليات خاصة للإسراع في إصلاح الأضرار، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تعمل في موقع العطل لمعالجة الوضع.وأضاف البيان أن "خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في مقاطعة فورونيج".، مؤكدا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي إصابات نتيجة الحادث.وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عدة-طائرات-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج-1096030611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر جوسيف، أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية رصدت ودمرت أكثر من 10 طائرات مسيرة في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة.
وقال جوسيف في بيان على قناته في تطبيق "تلغرام": "تم رصد وتدمير أكثر من 10 طائرات مسيرة باستخدام قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية في ضواحي فورونيج وعدة مناطق أخرى من المقاطعة".
وأضاف: "في إحدى المناطق، تسبب سقوط حطام إحدى المسيرات في قطع شبكة الاتصال الكهربائي على خط السكك الحديدية، مما أدى إلى تأخير أحد القطارات ومن المتوقع حدوث تأخيرات أخرى".
وأوضح الحاكم أن هيئة السكك الحديدية شكلت غرفة عمليات خاصة للإسراع في إصلاح الأضرار، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تعمل في موقع العطل لمعالجة الوضع.
وأضاف البيان أن "خطر هجمات الطائرات المسيرة لا يزال قائمًا في مقاطعة فورونيج".، مؤكدا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أي إصابات نتيجة الحادث.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.