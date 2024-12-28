https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين مدنيين أصيبا في هجوم شنه مسيّرات أوكرانية على إحدى بلدات المقاطعة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T03:14+0000
2024-12-28T03:14+0000
2024-12-28T03:14+0000
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وقال غلادكوف عبر قناته في "تلغرام": "في قرية بالاتوفو، أصيب شخصان نتيجة انفجار إحدى الطائرات المسيّرة. وتقوم فرق الإسعاف بنقل المصابين، اللذين تعرضا لإصابات بشظايا، إلى مستشفى كراسنوغفارديسكي المركزي. ويتم تقديم كافة المساعدات اللازمة.وأضاف: "تحطمت نوافذ وتضررت واجهات ثلاث مبان سكنية في القرية. فيما استهدفت طائرة مسيرة أخرى قرية فيركهوسوسنا، ما أدى إلى تدمير خط كهربائي".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين مدنيين أصيبا في هجوم شنه مسيّرات أوكرانية على إحدى بلدات المقاطعة.
وقال غلادكوف عبر قناته في "تلغرام": "في قرية بالاتوفو، أصيب شخصان نتيجة انفجار إحدى الطائرات المسيّرة. وتقوم فرق الإسعاف بنقل المصابين، اللذين تعرضا لإصابات بشظايا، إلى مستشفى كراسنوغفارديسكي المركزي. ويتم تقديم كافة المساعدات اللازمة.
وأضاف: "تحطمت نوافذ وتضررت واجهات ثلاث مبان سكنية في القرية. فيما استهدفت طائرة مسيرة أخرى قرية فيركهوسوسنا، ما أدى إلى تدمير خط كهربائي".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.