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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
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مرايا العلوم
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241228/إصابة-شخصين-في-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1096262957.html
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين مدنيين أصيبا في هجوم شنه مسيّرات أوكرانية على إحدى بلدات المقاطعة. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T03:14+0000
2024-12-28T03:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف عبر قناته في "تلغرام": "في قرية بالاتوفو، أصيب شخصان نتيجة انفجار إحدى الطائرات المسيّرة. وتقوم فرق الإسعاف بنقل المصابين، اللذين تعرضا لإصابات بشظايا، إلى مستشفى كراسنوغفارديسكي المركزي. ويتم تقديم كافة المساعدات اللازمة.وأضاف: "تحطمت نوافذ وتضررت واجهات ثلاث مبان سكنية في القرية. فيما استهدفت طائرة مسيرة أخرى قرية فيركهوسوسنا، ما أدى إلى تدمير خط كهربائي".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241228/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-أكثر-من-10-مسيرات-في-ضواحي-مقاطعة-فورونيج-1096262557.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إصابة شخصين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية

03:14 GMT 28.12.2024
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن شخصين مدنيين أصيبا في هجوم شنه مسيّرات أوكرانية على إحدى بلدات المقاطعة.
وقال غلادكوف عبر قناته في "تلغرام": "في قرية بالاتوفو، أصيب شخصان نتيجة انفجار إحدى الطائرات المسيّرة. وتقوم فرق الإسعاف بنقل المصابين، اللذين تعرضا لإصابات بشظايا، إلى مستشفى كراسنوغفارديسكي المركزي. ويتم تقديم كافة المساعدات اللازمة.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 10 مسيرات في ضواحي مقاطعة فورونيج
01:00 GMT
وأضاف: "تحطمت نوافذ وتضررت واجهات ثلاث مبان سكنية في القرية. فيما استهدفت طائرة مسيرة أخرى قرية فيركهوسوسنا، ما أدى إلى تدمير خط كهربائي".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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