https://sarabic.ae/20241228/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-12-نوعا-من-الأهداف-العسكرية-1096292040.html
طائرة مسيرة روسية تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية
طائرة مسيرة روسية تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة التي تختلف في مهامها سواء كانت هجومية أو استطلاعية حتى توفر لقواتها قوة نيرانية تناسب جميع المهام المكلفة بها في... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T21:54+0000
2024-12-28T21:54+0000
2024-12-28T21:54+0000
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وتطور شركة "كلاشنيكوف" الروسية طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "كوب - 10 إي"، التي تصنف ضمن المسيرات الهجومية، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للشركة.ويقول التقرير إن هذه الطائرة تمثل إحدى طرازات عائلة "كوب" من الذخائر الموجهة التي تم تصميمها لاستهداف وتدمير:ويمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة الروسية بكفاءة على مدار الساعة ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية بما في ذلك أثناء وجود رياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية.وتستطيع الطائرة المسيرة "كوب - 10 إي" العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين (-30 حتى + 40) درجة مئوية فوق مستوى سطح الأرض.ويمكن لهذه المسيرة أن تحلق على ارتفاعات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 2500 متر، وتنطلق بسرعة تصل إلى 100 كلم/ ساعة، ويتم إطلاقها من على منصات خاصة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
طائرة مسيرة روسية تدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية
تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة التي تختلف في مهامها سواء كانت هجومية أو استطلاعية حتى توفر لقواتها قوة نيرانية تناسب جميع المهام المكلفة بها في ميادين القتال.
وتطور شركة "كلاشنيكوف" الروسية طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "كوب - 10 إي"، التي تصنف ضمن المسيرات الهجومية
، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للشركة.
ويقول التقرير إن هذه الطائرة تمثل إحدى طرازات عائلة "كوب" من الذخائر الموجهة التي تم تصميمها لاستهداف وتدمير:
المركبات العسكرية مثل المدرعات الخفيفة.
مواقع الاتصالات العسكرية.
مخازن الأسلحة الموجودة في الجبهات.
مخازن الوقود ومواد التشحيم.
مواقع إطلاق الطائرات المسيرة المعادية.
الطائرات العسكرية الموجودة خارج الدشم.
ويمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة الروسية
بكفاءة على مدار الساعة ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية بما في ذلك أثناء وجود رياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية.
23 أكتوبر 2021, 11:18 GMT
وتستطيع الطائرة المسيرة "كوب - 10 إي" العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين (-30 حتى + 40) درجة مئوية فوق مستوى سطح الأرض.
ويمكن لهذه المسيرة أن تحلق على ارتفاعات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 2500 متر، وتنطلق بسرعة تصل إلى 100 كلم/ ساعة، ويتم إطلاقها من على منصات خاصة.