https://sarabic.ae/20241231/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1096353446.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T09:03+0000
2024-12-31T09:03+0000
2024-12-31T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت بطائرات مسيرة البنية التحتية لمطار عسكري ومؤسسة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي ينتج موادا تفجيرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. لقد تم تحقيق هدف الضربة".وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، و3 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هامر" و7 صواريخ من طراز "هيمارس" 103 طائرات مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت 8 زوارق مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1096322068.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
09:03 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 09:04 GMT 31.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت بطائرات مسيرة البنية التحتية لمطار عسكري ومؤسسة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، الذي ينتج موادا تفجيرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. لقد تم تحقيق هدف الضربة".
وأوضح بيان الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 12 هجومًا مضادًا، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 505 عسكريين، وتم تدمير دبابة "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا، ومركبة قتال للمشاة وعددا من المدافع".
وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، و3 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية، وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، وقامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 290 عسكريا، ومركبتا مشاة قتاليتين وناقلة جند مدرعة وشاحنتين صغيرتين وعددا من المدافع".
وأوضح البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 160 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين ونقاط المراقبة ومواقع المركبات الجوية الهجومية المسيرة، بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 138منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هامر" و7 صواريخ من طراز "هيمارس" 103 طائرات مسيرة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود دمرت 8 زوارق مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.