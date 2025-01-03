https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تستخدم-الذخيرة-الحرارية-لتدمير-معقلين-أوكرانيين-محصنين-1096436106.html
القوات الروسية تستخدم الذخيرة الحرارية لتدمير معقلين أوكرانيين محصنين
القوات الروسية تستخدم الذخيرة الحرارية لتدمير معقلين أوكرانيين محصنين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير القوات التابعة لها، لمركز أوكراني للتحكم بالطائرات المسيرة، مما يمهد لتقدم القوات الروسية. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T04:40+0000
2025-01-03T04:40+0000
2025-01-03T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة للصحفيين اليوم الجمعة: "دمرت قاذفات اللهب التابعة لمجموعة قوات المركز، معقلًا للتحكم بالطائرات الأوكرانية دون طيار، على محور كراسنوأرميسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250102/رغم-الهياكل-المصفحة-مسيرات-روسية-تحيد-دبابات-أوكرانية-في-كورسك-فيديو-1096419711.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم الذخيرة الحرارية لتدمير معقلين أوكرانيين محصنين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير القوات التابعة لها، لمركز أوكراني للتحكم بالطائرات المسيرة، مما يمهد لتقدم القوات الروسية.
وقالت الوزارة للصحفيين اليوم الجمعة: "دمرت قاذفات اللهب التابعة لمجموعة قوات المركز، معقلًا للتحكم بالطائرات الأوكرانية دون طيار، على محور كراسنوأرميسك.
دمر طاقم "توس أيه - 1 سولنتسيبيك" معقلا محصنا، إضافة لنقطة تحكم بالطائرات الأوكرانية دون طيار، بضربة من الصواريخ الحرارية، مما يضمن تقدم المفارز الهجومية لمجموعة قوات "المركز" على محور كراسنوارميسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.