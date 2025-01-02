https://sarabic.ae/20250102/رغم-الهياكل-المصفحة-مسيرات-روسية-تحيد-دبابات-أوكرانية-في-كورسك-فيديو-1096419711.html
رغم الهياكل المصفحة... مسيرات روسية تحيد دبابات أوكرانية في كورسك.... فيديو
رغم الهياكل المصفحة... مسيرات روسية تحيد دبابات أوكرانية في كورسك.... فيديو
سبوتنيك عربي
تكبدت قوات كييف منذ هجومها على مقاطعة كورسك، خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، حيث أصبحت المقاطعة الروسية جحيما حقيقيا للقوات المعادية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T13:37+0000
2025-01-02T13:37+0000
2025-01-02T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096419552_97:0:1825:972_1920x0_80_0_0_54a4b2673bb645fae109ca7153c51738.png
واستخدم الجيش الروسي سلاح الطائرات المسيرة، لتحييد الأهداف البشرية والآلية، الساكن منها والمتحرك.ورغم تركيب الدروع الإضافية المخصصة للمسيرات، تعرضت 3 دبابات أوكرانية للدمار إثر استهدافات المسيرات الروسية لها.إذ نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من قيام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع لقوات الإنزال الروسية، بتدمير 3 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. بضربات دقيقة من طائرات "إف بي في" الروسية المسيرة، تمكن مشغلو الطائرات المسيرة التابعين لمجموعة "المشاة المجنحة" الروسية، من تدمير دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية.الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسكالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096419552_313:0:1609:972_1920x0_80_0_0_617854c7fa4c3328ddc36847f90fd2ba.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
رغم الهياكل المصفحة... مسيرات روسية تحيد دبابات أوكرانية في كورسك.... فيديو
تكبدت قوات كييف منذ هجومها على مقاطعة كورسك، خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، حيث أصبحت المقاطعة الروسية جحيما حقيقيا للقوات المعادية.
واستخدم الجيش الروسي سلاح الطائرات المسيرة، لتحييد الأهداف البشرية والآلية، الساكن منها والمتحرك.
ورغم تركيب الدروع الإضافية المخصصة للمسيرات، تعرضت 3 دبابات أوكرانية للدمار إثر استهدافات المسيرات الروسية لها.
إذ نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من قيام طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع لقوات الإنزال الروسية، بتدمير 3 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
انطلقت الطائرات المسيرة الروسية الحديثة من طراز "إف بي في"، المزودة بالذخائر، في رحلة "صيد حر"، وسرعان ما تم اكتشاف الدبابات الأوكرانية، واحدة على طريق والثانية في حقل والثالثة مختبئة بين الأشجار.
بضربات دقيقة من طائرات "إف بي في" الروسية المسيرة، تمكن مشغلو الطائرات المسيرة التابعين لمجموعة "المشاة المجنحة" الروسية، من تدمير دبابات للقوات المسلحة الأوكرانية.