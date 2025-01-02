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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250102/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية-1096411297.html
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها استهدفت على مدار يوم واحد، منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية في أوكرانيا، والبنية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:23+0000
2025-01-02T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما أفادت الوزارة، قي بيانها اليومي، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، و6 صواريخ "هيمارس"، و97 طائرة مسيرة".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"

09:23 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 02.01.2025)
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صورة العاجل الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها استهدفت على مدار يوم واحد، منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
كما أفادت الوزارة، قي بيانها اليومي، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، و6 صواريخ "هيمارس"، و97 طائرة مسيرة".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة".
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