https://sarabic.ae/20250102/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-المرتبطة-بالمؤسسات-الدفاعية-1096411297.html
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها استهدفت على مدار يوم واحد، منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية في أوكرانيا، والبنية... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:23+0000
2025-01-02T09:23+0000
2025-01-02T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما أفادت الوزارة، قي بيانها اليومي، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، و6 صواريخ "هيمارس"، و97 طائرة مسيرة".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
09:23 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 09:33 GMT 02.01.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها استهدفت على مدار يوم واحد، منشآت الطاقة المشغلة لمؤسسات الصناعة العسكرية في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
كما أفادت الوزارة، قي بيانها اليومي، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، و6 صواريخ "هيمارس"، و97 طائرة مسيرة".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و6 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 97 طائرة مسيرة".