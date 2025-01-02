الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250102/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096399974.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T04:32+0000
2025-01-02T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e72d2170ab965274b9aa3360535ea739.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية، واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."لانتسيت" الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250101/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1096393611.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a036ebfe1a51b9225cf950cc2deb5e2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:32 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 02.01.2025)
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز "ستريلا - 10 إم 3"
منظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز ستريلا - 10 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية، واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
أمس, 18:18 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"لانتسيت" الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала