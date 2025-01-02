https://sarabic.ae/20250102/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096399974.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T04:32+0000
2025-01-02T04:32+0000
2025-01-02T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية، واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."لانتسيت" الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250101/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1096393611.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:32 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 02.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية، واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.