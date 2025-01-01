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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250101/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-19-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-1096393611.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T18:18+0000
2025-01-01T18:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الأول من يناير (كانون الثاني) من هذا العام، من الساعة 17.30 إلى الساعة 20.00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار: عشر طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليلالقوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20241231/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-68-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096350261.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

18:18 GMT 01.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الأول من يناير (كانون الثاني) من هذا العام، من الساعة 17.30 إلى الساعة 20.00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار: عشر طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
الصياد الليلي - مروحية مي - 28 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 04:24 GMT

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يدمر 56 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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