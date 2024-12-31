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شؤون عسكرية
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من الملعب
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10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241231/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-68-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096350261.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 68 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T04:24+0000
2024-12-31T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 68 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 فوق جمهورية القرم، و11 فوق كوبان، و10 فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق مقاطعة تفير، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241230/حاكم-سيفاستوبول-قواتنا-تصدت-لمحاولة-مهاجمة-مسيرات-بحرية-أوكرانية-وتم-تدمير-قارب-مسيّر-1096348976.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:24 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 05:19 GMT 31.12.2024)
© Sputnik"الصياد الليلي" - مروحية مي - 28 الروسية
الصياد الليلي - مروحية مي - 28 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 68 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 68 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و17 فوق جمهورية القرم، و11 فوق كوبان، و10 فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق مقاطعة تفير، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
أمس, 23:50 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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