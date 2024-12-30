https://sarabic.ae/20241230/حاكم-سيفاستوبول-قواتنا-تصدت-لمحاولة-مهاجمة-مسيرات-بحرية-أوكرانية-وتم-تدمير-قارب-مسيّر-1096348976.html
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T23:50+0000
2024-12-30T23:50+0000
2024-12-31T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
روسيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081586949_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_587a398027840a7615b7e19887d41bd7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف عبر تطبيق قناة تلغرام: "الأصوات العالية التي سُمعت في المدينة، هو أن قواتنا تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية، بحسب المعلومات الأولية، تم تدمير قارب مسيّر".وأضاف رازفوجاييف لاحقا: "الجيش يصد هجوم الأوكرانيين النازيين. ووفقا للمعلومات الأولية، تم بالفعل تدمير عدة أهداف جوية في الجو فوق البحر، وقارب مسيّر بعيدا عن الشاطئ. وجرى وضع جميع الأجهزة في حالة تأهب".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري المناطق الآهلة والبنى التحتية في المناطق المحاذية للحدود، بهدف التخريب وبث الرعب في نفوس المواطنين.
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-إم-دمرت-نقطة-إسناد-وقضت-على-مسلحين-أوكرانيين-في-كورسك-1096320151.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سيفاستوبول, روسيا, طائرة مسيرة
سيفاستوبول, روسيا, طائرة مسيرة
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
23:50 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 31.12.2024)
صرح حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف عبر تطبيق قناة تلغرام: "الأصوات العالية التي سُمعت في المدينة، هو أن قواتنا تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية، بحسب المعلومات الأولية
، تم تدمير قارب مسيّر".
وأضاف رازفوجاييف لاحقا: "الجيش يصد هجوم الأوكرانيين النازيين. ووفقا للمعلومات الأولية، تم بالفعل تدمير عدة أهداف جوية في الجو فوق البحر، وقارب مسيّر بعيدا عن الشاطئ. وجرى وضع جميع الأجهزة في حالة تأهب".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري المناطق الآهلة والبنى التحتية في المناطق المحاذية للحدود، بهدف التخريب وبث الرعب في نفوس المواطنين.