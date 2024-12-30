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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/حاكم-سيفاستوبول-قواتنا-تصدت-لمحاولة-مهاجمة-مسيرات-بحرية-أوكرانية-وتم-تدمير-قارب-مسيّر-1096348976.html
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T23:50+0000
2024-12-31T00:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
روسيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف عبر تطبيق قناة تلغرام: "الأصوات العالية التي سُمعت في المدينة، هو أن قواتنا تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية، بحسب المعلومات الأولية، تم تدمير قارب مسيّر".وأضاف رازفوجاييف لاحقا: "الجيش يصد هجوم الأوكرانيين النازيين. ووفقا للمعلومات الأولية، تم بالفعل تدمير عدة أهداف جوية في الجو فوق البحر، وقارب مسيّر بعيدا عن الشاطئ. وجرى وضع جميع الأجهزة في حالة تأهب".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري المناطق الآهلة والبنى التحتية في المناطق المحاذية للحدود، بهدف التخريب وبث الرعب في نفوس المواطنين.
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-إم-دمرت-نقطة-إسناد-وقضت-على-مسلحين-أوكرانيين-في-كورسك-1096320151.html
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سيفاستوبول, روسيا, طائرة مسيرة
سيفاستوبول, روسيا, طائرة مسيرة

حاكم سيفاستوبول: قواتنا تصدت لهجوم مسيرات بحرية أوكرانية ودمرنا قاربا مسيرا

23:50 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 00:41 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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صرح حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوجاييف عبر تطبيق قناة تلغرام: "الأصوات العالية التي سُمعت في المدينة، هو أن قواتنا تصدت لمحاولة مهاجمة مسيرات بحرية أوكرانية، بحسب المعلومات الأولية، تم تدمير قارب مسيّر".
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسك
أمس, 04:04 GMT
وأضاف رازفوجاييف لاحقا: "الجيش يصد هجوم الأوكرانيين النازيين. ووفقا للمعلومات الأولية، تم بالفعل تدمير عدة أهداف جوية في الجو فوق البحر، وقارب مسيّر بعيدا عن الشاطئ. وجرى وضع جميع الأجهزة في حالة تأهب".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري المناطق الآهلة والبنى التحتية في المناطق المحاذية للحدود، بهدف التخريب وبث الرعب في نفوس المواطنين.
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