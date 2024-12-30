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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/إصابة-4-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096348856.html
إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T23:44+0000
2024-12-30T23:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 13 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات .وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن أربع إصابات في صفوف المدنيين.ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفولنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096324279.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف

إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية

23:44 GMT 30.12.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة السنة الجديدة في جهورية دونيتسك الشعبية
زخرفة السنة الجديدة في جهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 13 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 13 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات .
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفولنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:24 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن أربع إصابات في صفوف المدنيين.
ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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