https://sarabic.ae/20241230/إصابة-4-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096348856.html
إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T23:44+0000
2024-12-30T23:44+0000
2024-12-30T23:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 13 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات .وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن أربع إصابات في صفوف المدنيين.ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفولنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096324279.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف
إصابة 4 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 13 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 43 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 13 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت
ما مجموعه 43 مقذوفا مختلفة العيارات .
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن أربع إصابات في صفوف المدنيين.
ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.