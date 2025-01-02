https://sarabic.ae/20250102/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك---1096415130.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T11:28+0000

2025-01-02T11:28+0000

2025-01-02T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، دارينو، زاموستي، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماريفكا، مخنوفكا، لوير كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، سيلارز، ستارايا سوروتشينا، وسودجا".وأضاف البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش والمدفعية الروسية، استهدفت أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيسيلوفكا، وغيفو، وزاوليشينكا، وليبيديفكا، وميرني، وميخائيلوفكا، ونيكولسكي، وروسكوي، بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، أكثر من 580 عسكريًا، ودتم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة وقطعتين مدفعيتين، ومدفعا مضادا للطائرات و36 مركبة.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 47040 عسكريًا، و263 دبابة، 204 عربات مشاة قتالية، و144 ناقلة جند مدرعة و1390 مركبة قتالية مدرعة و1316 مركبة و339 قطعة مدفعية و42 صاروخا متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و14 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل و83 محطة حرب إلكترونية و13 رادارًا مضادًا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية وواحدة من طراز "يو آر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات إصلاح مدرعة، ومركبات للاسترداد والسيطرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"

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https://sarabic.ae/20250101/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-480-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1096383639.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري