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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250102/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك---1096415130.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T11:28+0000
2025-01-02T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، دارينو، زاموستي، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماريفكا، مخنوفكا، لوير كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، سيلارز، ستارايا سوروتشينا، وسودجا".وأضاف البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش والمدفعية الروسية، استهدفت أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيسيلوفكا، وغيفو، وزاوليشينكا، وليبيديفكا، وميرني، وميخائيلوفكا، ونيكولسكي، وروسكوي، بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، أكثر من 580 عسكريًا، ودتم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة وقطعتين مدفعيتين، ومدفعا مضادا للطائرات و36 مركبة.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 47040 عسكريًا، و263 دبابة، 204 عربات مشاة قتالية، و144 ناقلة جند مدرعة و1390 مركبة قتالية مدرعة و1316 مركبة و339 قطعة مدفعية و42 صاروخا متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و14 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل و83 محطة حرب إلكترونية و13 رادارًا مضادًا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية وواحدة من طراز "يو آر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات إصلاح مدرعة، ومركبات للاسترداد والسيطرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
https://sarabic.ae/20250101/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096395210.html
https://sarabic.ae/20250101/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-480-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1096383639.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

11:28 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من آليات ثقيلة و7 ألوية ميكانيكية و3 ألوية هجوم جوي ولواء بحريا ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غونشاروفكا، دارينو، زاموستي، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماريفكا، مخنوفكا، لوير كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، سيلارز، ستارايا سوروتشينا، وسودجا".
وأضاف البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش والمدفعية الروسية، استهدفت أفرادا ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيسيلوفكا، وغيفو، وزاوليشينكا، وليبيديفكا، وميرني، وميخائيلوفكا، ونيكولسكي، وروسكوي، بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وبافلوفكا في مقاطعة سومي".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 19:50 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، أكثر من 580 عسكريًا، ودتم تدمير دبابة، وناقلة جند مدرعة و9 مركبات قتالية مدرعة وقطعتين مدفعيتين، ومدفعا مضادا للطائرات و36 مركبة.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 47040 عسكريًا، و263 دبابة، 204 عربات مشاة قتالية، و144 ناقلة جند مدرعة و1390 مركبة قتالية مدرعة و1316 مركبة و339 قطعة مدفعية و42 صاروخا متعدد الإطلاق، بما في ذلك 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و14 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل و83 محطة حرب إلكترونية و13 رادارًا مضادًا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية وواحدة من طراز "يو آر-77" لإزالة الألغام، و7 معدات إصلاح مدرعة، ومركبات للاسترداد والسيطرة.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 480 عسكريا على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
أمس, 10:58 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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