https://sarabic.ae/20241231/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1096352283.html
الجيش الروسي يشن هجمات ضد منشآت عسكرية أوكرانية
الجيش الروسي يشن هجمات ضد منشآت عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T07:35+0000
2024-12-31T07:35+0000
2024-12-31T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في بافلوغراد، كان هناك استهداف لموقع مصنع بافلوغراد الميكانيكي، حيث يتم إنتاج الصواريخ وتجميعها، وهناك أيضًا ميدان للتدريب، حيث يقوم المدربون الأجانب بتدريب قوات "بانديرا" على العمل بمعدات الناتو".وأشار ليبيديف إلى إن الضربات على شوستكا، أصابت أيضًا مستودع أسلحة ومبنى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ليبيديف إلى أن الضربات نُفذت في اتجاه واحد، 3 مرات خلال الصباح.ووفقا له، فإنه تم تنفيذ سلسلة من الضربات في منطقة مستودع السكك الحديدية بالقرب من كريمنشوك، حيث كان من المفترض أن يتم تجميع هياكل طائرات مسيرة.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسكالجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
https://sarabic.ae/20241231/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-68-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096350261.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن هجمات ضد منشآت عسكرية أوكرانية
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في بافلوغراد، كان هناك استهداف لموقع مصنع بافلوغراد الميكانيكي، حيث يتم إنتاج الصواريخ وتجميعها، وهناك أيضًا ميدان للتدريب، حيث يقوم المدربون الأجانب بتدريب قوات "بانديرا" على العمل بمعدات الناتو".
وتابع: "تعرضت مدينة شوستكا لسلسلة من الهجمات. في الساعة الرابعة صباحًا، وصلت مجموعة من العسكريين (الأوكرانيين) مع معدات كانت تستعد للمغادرة إلى منطقة مصنع "إمبالس". أصابت الضربة الصاروخية نحو 10 وحدات من المعدات وما يصل إلى سرية من الأفراد".
وأشار ليبيديف إلى إن الضربات على شوستكا، أصابت أيضًا مستودع أسلحة ومبنى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "في الرابعة صباحًا، كان هناك استهداف للضواحي الجنوبية الشرقية لكييف، لا توجد تفاصيل محددة بعد، ولكن وفقًا لبيانات غير مباشرة (طوق أمني، سيارات إسعاف أجنبية)، كانت الضربة قد شملت أحد المقرات وأفراد عسكريين أجانب".
وأشار ليبيديف إلى أن الضربات نُفذت في اتجاه واحد، 3 مرات خلال الصباح.
ووفقا له، فإنه تم تنفيذ سلسلة من الضربات في منطقة مستودع السكك الحديدية بالقرب من كريمنشوك، حيث كان من المفترض أن يتم تجميع هياكل طائرات مسيرة.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.