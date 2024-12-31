https://sarabic.ae/20241231/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-ضد-منشآت-عسكرية-أوكرانية-1096352283.html

الجيش الروسي يشن هجمات ضد منشآت عسكرية أوكرانية

الجيش الروسي يشن هجمات ضد منشآت عسكرية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي، نفذ ضربات على مواقع ومنشآت عسكرية عدة تابعة للقوات المسلحة... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T07:35+0000

2024-12-31T07:35+0000

2024-12-31T07:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101820/04/1018200446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e14dec2def0c28a4bcaee9c35f94dea3.jpg

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في بافلوغراد، كان هناك استهداف لموقع مصنع بافلوغراد الميكانيكي، حيث يتم إنتاج الصواريخ وتجميعها، وهناك أيضًا ميدان للتدريب، حيث يقوم المدربون الأجانب بتدريب قوات "بانديرا" على العمل بمعدات الناتو".وأشار ليبيديف إلى إن الضربات على شوستكا، أصابت أيضًا مستودع أسلحة ومبنى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأشار ليبيديف إلى أن الضربات نُفذت في اتجاه واحد، 3 مرات خلال الصباح.ووفقا له، فإنه تم تنفيذ سلسلة من الضربات في منطقة مستودع السكك الحديدية بالقرب من كريمنشوك، حيث كان من المفترض أن يتم تجميع هياكل طائرات مسيرة.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة التابعة لها، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسكالجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف

https://sarabic.ae/20241231/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-68-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096350261.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا